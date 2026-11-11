De qué trata "Los dos papas", la película que es tendencia en Netflix tras la visita del papa León XIV a la Argentina

Estrenada a finales de 2019 bajo la dirección del cineasta brasileño Fernando Meirelles, la película Los dos papas recrea los encuentros privados mantenidos entre el papa Benedicto XVI y el cardenal Jorge Mario Bergoglio. El largometraje, que recibió múltiples nominaciones a los premios Óscar de la Academia, está protagonizado por Anthony Hopkins en el rol de Joseph Ratzinger y Jonathan Pryce como el futuro pontífice Francisco. Este drama se encuentra disponible en la actualidad dentro del catálogo de Netflix.

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La trama: ficción, realidad y el traspaso de poder

El guion estuvo a cargo de Anthony McCarten, quien adaptó su propia obra teatral titulada The Pope. La historia narra un encuentro ficticio pero verosímil entre dos líderes religiosos con visiones opuestas sobre el rumbo de la Iglesia católica, desarrollado en un contexto de crisis institucional marcada por las filtraciones de documentos confidenciales.

A través de los diálogos sostenidos en Castel Gandolfo, la narrativa avanza contraponiendo el conservadurismo doctrinal de Benedicto con la impronta reformista y pastoral de Bergoglio. Si bien la renuncia papal de 2013 y la existencia de reuniones previas son hechos reales, gran parte de las conversaciones íntimas, así como los saltos temporales que repasan la juventud de Bergoglio en Argentina, interpretado en su etapa juvenil por el actor Juan Minujín, corresponden a recursos narrativos de ficción y licencias creativas del autor para profundizar en los dilemas personales de los personajes.

"Los dos papas", película de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Debates y repercusiones tras su estreno

Durante su debut en Netflix, el largometraje generó discusiones encontradas tanto en la crítica especializada como en sectores vinculados a la jerarquía eclesiástica. Diversos analistas de orientación conservadora señalaron que la estructura del relato construía un contraste considerado tendencioso, estereotipando a Benedicto XVI como una figura rígida e inflexible mientras ensalzaba de manera idealizada el perfil carismático de Francisco. Desde el sector eclesiástico tradicional surgieron reparos respecto a la simplificación de los motivos institucionales que llevaron a la dimisión pontificia.

En contrapartida, sectores más moderados valoraron el trabajo interpretativo de los actores principales y destacaron que la ficción logró humanizar a dos figuras centrales del catolicismo contemporáneo, abordando con equilibrio las tensiones ideológicas internas sin emitir un juicio definitivo sobre el futuro de la institución religiosa, logrando captar el interés masivo de audiencias globales, interesadas en comprender los entresijos políticos y espirituales del gobierno central del Vaticano.