Irán condenó a 5 años de prisión a un reconocido director de cine nominado a los premios Oscar

La Justicia iraní condenó al director de cine Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 20025 y nominado a los premios Oscar por It Was Just an Accident, a cinco años y un mes de prisión, y a la confiscación de todos sus bienes. Además, se le prohibió salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años.

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"La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a su cliente a cinco años y un mes de prisión, además de ordenar la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles", informó el abogado del cineasta, Mostafa Nili, en declaraciones al diario Etemad.

El abogado remarcó que las cuentas bancarias de Panahi fueron congeladas la semana pasada y que, tras acudir a la unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación, se descubrió que se había dictado una nueva condena contra su cliente sin que se le hubiera notificado la celebración de una audiencia judicial. Según el letrado, el expediente sostiene que Jafar Panahi se encontraba en el extranjero y que no había sido posible localizarlo, a pesar de que había regresado a Irán el 30 de marzo.

Las causas judiciales que arrastra Jafar Panahi

En la actualidad, Jafar Panahi tiene tres causas abiertas. En 2020 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero. Más adelante, en julio de 2022 fue encarcelado en la prisión de Evín para cumplir esa condena y recuperó la libertad en febrero de 2023, tras permanecer siete meses encarcelado. Por último, en diciembre de 2025 recibió otra condena de un año de prisión por "actividades de propaganda contra el sistema".

Jafar Panahi ganó premios en Cannes en 1995, por El globo blanco, el León de Oro en Venecia en 2000, por El círculo, y el Oso de Oro en Berlín en 2015, por Taxi. Su película más reciente, It Was Just an Accident, ganó la Palma de Oro en Cannes en 2026 y estuvo nominada a dos premios Oscar en la gala de 2026, incluyendo Mejor película internacional.