La industria de la inteligencia artificial está a punto de mostrarse en la pantalla grande desde un ángulo fascinante y perturbador. La productora Neon dio a conocer el primer tráiler de Artificial, una película que retrata las feroces internas empresariales detrás de ChatGPT y las sombras del sector tecnológico liderado por Sam Altman. A diferencia de los retratos biográficos tradicionales, la producción irrumpe en el escenario envuelta en un clima sombrío y claustrofóbico, anticipando una obra repleta de tensión, disputas éticas y gritos de desesperación acerca del futuro de la humanidad.

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La trama de "Artificial", los bastidores y el proceso de elaboración

El argumento central de la película reconstruye uno de los episodios más dramáticos de Silicon Valley: los acontecimientos de fines de 2023, cuando la junta directiva de OpenAI destituyó de manera repentina a Sam Altman alegando falta de sinceridad en sus comunicaciones. En medio del caos institucional surgieron versiones sobre el misterioso proyecto Q*, un desarrollo informático de capacidades sobrehumanas que encendió alarmas entre los ejecutivos.

El proceso de elaboración de este proyecto cinematográfico no ha estado exento de giros. Inicialmente fue impulsado por Amazon MGM, y el filme pasó por las manos de gigantes como Netflix y Focus antes de quedar bajo el sello definitivo de Neon. Bajo la dirección del cineasta italiano Luca Guadagnino y con guion de Simon Rich, la cinta cuenta con un elenco estelar encabezado por Andrew Garfield en el rol de Altman, acompañado por Yura Borisov, Monica Barbaro, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman y Mark Rylance. Su estreno comercial está previsto para el 25 de diciembre de este año.

Andrew Garfield protagoniza "Artificial". (Crédito de foto: Neon)

Retrato de poder: ¿perspectiva crítica o visión de Sam Altman?

Respecto a la perspectiva narrativa, la película no fue creada ni promovida por Sam Altman, ni busca funcionar como una pieza de propaganda corporativa. Por el contrario, el largometraje adopta un enfoque incisivo, situando al espectador dentro de una atmósfera de terror y suspenso. El tráiler exhibe monólogos inquietantes, búnkeres equipados con armas y advertencias sobre el inminente colapso de países e industrias debido al avance desmedido de la inteligencia artificial.

En lugar de venerar a Altman como el mesías del futuro, la historia problematiza su figura y la fragilidad del control humano sobre este desarrollo. A través de una mirada reflexiva, Artificial aborda los dilemas éticos, la ambición y el ego que dominan la alta tecnología. De este modo, el retrato del conflicto es un drama intenso donde la innovación y la amenaza caminan de la mano, revelando las tensiones de esta era tecnológica tan profunda.