Furor: Anya Taylor-Joy reveló que podría volver a vivir en Argentina

Anya Taylor-Joy impactó a sus fanáticos argentinos con una declaración que generó euforia.

Cada vez que Anya Tayor-Joy habla de Argentina sus fanáticos enloquecen. Una vez más, la estrella de Gambito de Dama se convirtió en tendencia en las redes después de contar algunos detalles sobre su vida en Argentina, el país que la vio crecer y que la formó escolarmente hasta los 6 años.

Durante una entrevista con InStyle, Anya se animó a un verdadero o falso, en donde le preguntaron si es cierto que tiene una ciudadanía argentina y otra estadounidense. “Tengo un pasaporte estadounidense y otro británico y tengo la residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en la Argentina otra vez, así que eso es bueno”, expresó la actriz.

Ante la posibilidad de que esto ocurra, sus fanáticos se entusiasmaron con la idea y Taylor-Joy se convirtió en uno de los temas más nombrados del día. Aunque nació en Miami, cuando era una niña vivió en Argentina hasta los 6 años, ya que su padre es escocés-argentino. Durante toda su niñez, asistió al Northlands School, escuela ubicada en Olivos, Provincia de Buenos Aires.

En 2002, Anya y su familia se mudaron a Londres y ella continuó su vida lejos de Argentina, aunque siempre que habla en entrevistas cuenta que tiene una conexión muy especial con el país, que continuó visitando hasta antes de la pandemia. “La idea que la gente de Argentina me quiera casi me hace llorar, porque casi toda mi familia vive ahí. No paso el tiempo que me gustaría pasar por ahí, en mi mente me gustaría volver a vivir en Buenos Aires en algún momento de mi vida”, había contado en otra oportunidad.

Las reacciones en Twitter por los dichos de Anya Taylor-Joy sobre Argentina

¿Por qué Anya Taylor-Joy habla tan bien español?

Uno de los temas que más despiertan curiosidad en el público de Anya Taylor-Joy es cómo hace para tener un acento porteño tan natural si solo vivió en Argentina durante su infancia. En una entrevista en C5N, explicó: “Nosotros nos fuimos cuando yo tenía 6 pero yo no aprendí inglés hasta los 8. Entonces tengo el acento medio raro”. Además, muchos miembros de su familia son argentinos: de sus cinco hermanos, dos viven acá, otros dos en Estados Unidos y otra en Europa.