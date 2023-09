La increíble historia de los actores argentinos que vieron la otra cara del atentado a las Torres Gemelas

Un grupo de actores argentinos viajó desde Buenos Aires a Canadá, a la isla de Newfoundland, más precisamente a Gander, para conocer a los protagonistas de una historia de solidaridad poco conocida y que tiene un vínculo directo con el atentado a las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió por completo. Ese día se estrellaron dos aviones en las Torres Gemelas en un acto terrorista que conmovió a todos por igual y que dejó un total de 2997 muertos, contando a los autores del atentado. Pero ese mismo día en Gander, un pequeño pueblo canadiense, situado en la isla de Newfoundland, se produjo un increíble evento: los habitantes del lugar recibieron a más de 7 mil personas de todas partes del mundo, de aviones que se desviaron de su ruta por la tragedia, y los hospedaron durante 5 días. En esa historia se basa el musical de Broadway Come From Away, que montó su versión local en el Teatro Maipo desde junio del 2022, con gran éxito de audiencia, y que recientemente anunció una increíble noticia.

En los últimos días se conoció que el elenco que dirige Carla Calabrese viajó a Canadá para conocer Gander y ver la versión teatral de Broadway de la obra Come From Away, que ya tuvo representaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña. De esta forma, los actores, técnicos y músicos Gabriela Sergio Albertoni, Sebastián Mazzoni, Marcelo Kotliar, Silvana Morini, Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi, Tomas Horenstein, fueron agasajados y recibidos por los personajes reales de la hazaña que llevó a la portada de los diarios a un pueblo hasta ese momento desconocido.

Aquel 11 de septiembre de 2001, 38 aviones fueron desviados de sus destinos para aterrizar en esa isla de Canadá, que en minutos vio duplicada y hasta triplicada su población mientras la humanidad transitaba uno de sus momentos más difíciles de la historia. Más de siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo cambiaron para siempre sus vidas como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

También se supo que el musical con dirección de Calabrese se presentará en septiembre del 2024 en España, con elenco argentino. El año pasado la obra consiguió el récord de 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, 13 nominaciones a los premios Ace, y 2 nominaciones a los premios María Guerrero.

Cómo sacar entradas para Come From Away y cuándo son las funciones

Las entradas para Come From Away, que se presenta todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA), se pueden adquirir en la boletería del teatro y en Plateanet.