Cosas y crias pasan, un viaje teatral por la vida en el campo, el amor y la búsqueda de la identidad

Cosas y crías pasan, la obra de teatro dirigida por Lucie Bach y escrita por Daniela Godoy, está en cartelera en el Teatro El Grito los domingos a las 20:30 horas.

"Cuando tenés ganas de algo, de hacer algo, cualquier cosa, y terminas no haciéndolo, ¿no te preguntas por las ganas? ¿No te preguntas a donde van todas esas ganas? Yo pienso que todas esas cosas se juntan con los miedos y se amontonan en algún lugar, como las hojas secas en el vértice de una ventana que no se abre por semanas. Algunas de esas ganas se convierten en suspiros, pero otras pueden ir juntándose en algún lugar nuestro. Y van ocupando un espacio, como las hojas", reflexiona Ernesto, el protagonista de Cosas y crías pasan, la obra de teatro dirigida por Lucie Bach, escrita por Daniela Godoy e interpretada por Celina Cascella, Alejandro Guerscovich y Gustavo Parola.

Ernesto (Alejandro) es un joven apasionado por los libros y con aspiraciones que aún no logra definir, que vive con su padre en una casa en el campo. Muy cerca suyo está Inés (Celina), una muchacha de su misma edad, con los pies en la tierra y bastante más segura de lo que quiere para su vida. "¿Viste esos vidrios que de un lado son espejos y del otro no? Así sos para los otros. Para mí no", le dice Inés a Ernesto, con la esperanza de retenerlo a su lado. Presionado por los miedos y fantasmas de su padre Don Alfonso (Gustavo), Ernesto se ve obligado a encontrarse a sí mismo cuanto antes. Pero ese proceso no es inmediato, y mientras encara esa búsqueda personal, el campo y la naturaleza siguen existiendo a su propio ritmo.

Fotos de Cosas y crías pasan.

"En la panza de la cabra, está la cría por venir al mundo. En una casita del pueblo, Ernesto escucha las incesantes órdenes de su padre. Los días pasan, la laguna sigue siendo un misterio y la muchacha le canta a su cabra pero eso no basta: la cría no sale", reza la sinopsis de la obra, que además de la identidad, explora temas como el amor, el tiempo, la paternidad, la maternidad, la vida y la muerte.

La obra está en cartelera todos los domingos a las 20:30 horas hasta el 3 de septiembre de 2023 en Teatro El Grito (Palermo, CABA) y las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral por este link. En caso de que se agreguen nuevas funciones, figurarán en el link mencionado o será anunciado en las redes sociales de la obra.

Entradas para Cosas y crías pasan

Duración: 55 minutos

Dirección: Costa Rica 5459 (Palermo, CABA)

Precio de entradas: $2500

Instagram: @cosasycriaspasan

Ficha técnico artística

Autoría: Daniela Godoy

Intérpretes: Celina Cascella, Alejandro Guerscovich, Gustavo Parola

Diseño de vestuario: Camille Valenzuela

Diseño de escenografía: Camille Valenzuela

Diseño sonoro: Alejo Trosman

Música: Alejo Trosman

Diseño De Iluminación: Estefanía Manaslitchi

Asistencia de dirección: Estrella Millaray Machmar Hernandez

Dirección: Lucie Bach