El bosque de mi casa, la obra de teatro que explora el primer amor y el dolor de crecer

El bosque de mi casa, la primera obra dirigida por Daniela Godoy, está en cartelera en Teatro El Grito todos los domingos a las 18 horas.

"¿Todo lo que crece se desconecta?", se pregunta Julieta (Micaela Viviani), una preadolescente de 12 años. El bosque de mi casa, la primera obra de teatro dirigida por Daniela Godoy, escrita y protagonizada por Micaela Viviani junto a Sofía Anderman, explora ese pasaje de la niñez a la adolescencia, contado desde la mirada femenina de su protagonista: el primer amor, el primer odio, el primer corazón roto y hasta la primera menstruación.

"Julieta decide abrir su pasado y volver a sus 12 años cuando se enamoró por primera vez. Entre canciones noventosas, Julieta canta y crece. Nadie decide de quién enamorarse, ¿o sí?", se lee en la sinopsis de la obra. Al igual que las películas del género coming-of-age, que retratan el crecimiento personal y psicológico de sus personajes a lo largo de la preadolescencia, El bosque de mi casa invita a los espectadores a mirar desde afuera ese proceso tan complejo que es dejar la niñez atrás.

"El chico que me gusta vive al lado, compartimos juegos, fútbol y helados. Me gusta su gorra, su malla y su campera de mamut, pero últimamente me hace mal su fuckin' actitud. Se pinta las uñas de negro y le gusta la música tecno, se hace el canchero y no es tan fachero. El chico que me gusta vive al lado, y antes me encantaba que sea un maleducado. Odio su indiferencia, se estaba culminando que me gusten los tarados", canta Julieta durante toda la obra, mientras cuenta su historia con Santiago, su vecino. Su amiga, interpretada por Sofía, la escucha incondicionalmente mientras toca la guitarra y canta a su lado. A medida que avanza la obra, el paso del tiempo y las experiencias vividas van modificando a Julieta y la transforman en una nueva versión de sí misma.

La obra está en cartelera todos los domingos a las 18 horas hasta el 27/08/23 en Teatro El Grito (Palermo, CABA) y las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral por este link.

Entradas para El Bosque de Mi Casa

Duración: 50 minutos

Dirección: Costa Rica 5459 (Palermo, CABA)

Precio de entradas: $2000

Instagram: @elbosquedemicasa

Ficha técnico artística

Dramaturgia: Micaela Viviani

Actúan: Sofía Anderman, Micaela Viviani

Vestuario: Victoria Bossio Chacón

Escenografía: Micaela Sleigh

Iluminación: Federico Leyenda

Ilustraciones: Mariel Mendez

Producción musical: Chico Tofu

Redes Sociales: Ione Marina Ullúa

Interpretación Musical: Sofía Anderman

Fotografía: Renata Marano

Asesoramiento coreográfico: Astrid Gomez Grosschadl

Asistencia de dirección: Malena Salatino

Producción general: Las Julietas

Supervisión dramatúrgica: Fabian Díaz

Gráfica: Mariel Mendez

Dirección: Daniela Godoy

Composición Musical: Sofía Anderman