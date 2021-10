Cómo es Aktrissa Chayka, unipersonal que se desprende de La Gaviota de Chéjov

La obra póstuma dirigida por Claudio Gatell con el protagónico e idea de Natalia Arteman se está presentando en el teatro Taller del Ángel (Mario Bravo 1239, Palermo) los sábados de octubre a las 19.30 horas.

Aktrissa Chayka (actriz gaviota en ruso) es el nuevo unipersonal de la dramaturga y actriz argentina Natalia Arteman. Junto al director Claudio Gatell (1964-2020) crearon un universo inspirado en el clásico La Gaviota, del escritor Anton Chéjov.

La obra propone un enfrentamiento con múltiples paradigmas, el deseo, la soledad, el amor, el desamor y los conflictos humanos sobre la identidad. Aktrissa Chayka es una obra sensible, repleta de bellas imágenes y con una curaduría precisa de música y vestuario. La estética de la obra, con referencias al teatro oriental y al realismo ruso, imprime la identidad propia de Gatell entre la magia y la oscuridad.

"A los 20 años trabajé La Gaviota con un profesor en la Escuela de Teatro de Morón, que pidió imaginar a un personaje por fuera de la línea temporal de la obra. Así fue cómo imaginé qué sucedería con Nina después de los eventos trágicos de la pieza. En el momento, no fue más que un ejercicio teatral aunque siempre estuvo mi inquietud por llevar mi idea a la acción", expresó Natalia Arteman, en diálogo con El Destape.

Y agregó: "Cuando tenía 27 años encontré el texto que había escrito para ese ejercicio y surgió la necesidad de querer hacerlo. Ahí llamé a Claudio Gatell, el director, para invitarlo a construir la pieza, de una dramaturgia compleja. Cuando comienzo a investigar me topo con que los hechos históricos en torno al estreno de La Gaviota eran muy ricos y análogos a la obra en sí misma, por la historia de vida de Chéjov y de la primera actriz que interpretó a Nina en la obra. Tiene una historia dolorosa y apasionante, Fue engañada por su marido con su hermana".

Sobre la inesperada partida de Gatell, el director de Aktrissa Chayka, Arteman reveló: "Fue muy doloroso e inesperado. Una tiene esa sensación de miedo cuando un cercano atraviesa una enfermedad, pero nunca se está preparada para la noticia de la muerte". Al obligado parate de luto le sucedió un inesperado evento que reavivó la llama de la obra, aún latente y en proceso de creación.

"Una amiga de Claudio a la que yo no conocía, me escribió por redes para decirme que tenía audios de Whatsapp de Claudio hablando de mí y de la obra. Quería mandármelos. Tardé como 4 meses en escucharlos. Hablaba de mí como actriz, como amiga y de lo feliz que estaba haciendo la obra. Eso me motivo a hacerla, tomando la decisión de que nadie ocupe su rol en la dirección. Para eso me basé muchísimo en todas las anotaciones que hizo y en las conversaciones que tuvimos", cerró la actriz y dramaturga.

Aktrissa Chayka. Funciones: 9 y 16 de Octubre a las 19:30 horas en el Teatro Taller del Ángel (Mario Bravo 1239 - Palermo). Entrada: $600. Localidades en venta por Alternativa Teatral.