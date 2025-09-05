Cuánto dinero tienen Taylor Swift y Travis Kelce: la fortuna que suman

Taylor Swift alcanzó los 1.600 millones de dólares gracias al éxito del Eras Tour y sus negocios

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo captó la atención del mundo del espectáculo y el deporte, sino también de los medios financieros. La pareja, que recientemente confirmó su compromiso, combina dos patrimonios millonarios que marcan una diferencia abismal en cifras, pero que, juntos, generan un fenómeno económico y mediático de enorme impacto.

La fortuna de Taylor Swift: la cantante más rica del mundo

La fortuna de Taylor Swift la posiciona como la artista femenina más acaudalada del planeta. Según Forbes, la cantante alcanzó los 1.600 millones de dólares, en gran parte gracias al éxito sin precedentes de su última gira mundial, el “Eras Tour”. Este tour superó los 1.000 millones de dólares en ingresos, estableciendo un récord en la industria musical y consolidando a Swift en la lista de multimillonarios de la revista por primera vez en 2023.

Su riqueza no solo proviene de la música. Taylor también cuenta con contratos de publicidad, regalías de sus álbumes regrabados y negocios inmobiliarios que incrementan su capital año tras año. La combinación de talento artístico y visión empresarial le permitió transformarse en una marca global que trasciende la industria del entretenimiento.

Travis Kelce y su patrimonio en la NFL

Por su parte, Travis Kelce amasó una importante fortuna a lo largo de su carrera deportiva. Con 35 años y más de una década en la NFL, sus ganancias alcanzaron los 111 millones de dólares entre sueldos, contratos y premios. Sin embargo, tras descontar impuestos, pagos a representantes y otros gastos asociados, su patrimonio neto actual se estima en 70 millones de dólares.

Más allá del fútbol americano, Kelce diversificó sus ingresos a través de publicidad, participaciones en medios y proyectos comerciales. Esta estrategia le permitió asegurar un futuro económico sólido y mantener una vida de alto nivel, aunque sus números estén lejos de los de su prometida.

El compromiso disparó las ventas de camisetas de los Kansas City Chiefs en un 200%

El impacto mediático y comercial de la pareja

La confirmación del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo fue noticia en la prensa del corazón, sino que también tuvo consecuencias financieras inmediatas. Una marca de artículos deportivos informó que las ventas de camisetas de los Kansas City Chiefs -equipo en el que juega Kelce- aumentaron un 200% al día siguiente del anuncio.

En paralelo, la publicación conjunta de la pareja en redes sociales acumuló más de 33 millones de “me gusta” en apenas dos días y superó el millón de republicaciones, según datos de Meta. Estos números reflejan el poder de influencia que ambos ejercen y el valor económico que genera su unión, incluso más allá de sus patrimonios individuales.

La fortuna de Taylor Swift y Travis Kelce en conjunto

Si bien existe una gran diferencia entre el patrimonio de cada uno, la fortuna de Taylor Swift y Travis Kelce en conjunto supera los 1.670 millones de dólares. Esta cifra los convierte en una de las parejas más ricas y mediáticas del mundo actual.

Lo más llamativo es que cada movimiento que realizan, desde un compromiso hasta una aparición pública, repercute directamente en el mercado, multiplicando ingresos en diferentes sectores como la música, el deporte, la moda y la publicidad. El fenómeno que generan refuerza la idea de que, más allá de los millones que poseen, su verdadero poder radica en la capacidad de influir en la cultura global.