Del tango de Melingo al rock de Cruzando El Charco: los lanzamientos musicales de la semana.

La última semana de septiembre llega con una agenda cargada de novedades musicales, nuevos discos, EP, colaboraciones y regresos esperados atraviesan géneros que van del rock y el indie al tango, el electropop, el reguetón y la canción popular argentina. Entre los estrenos aparecen trabajos de artistas consagrados, proyectos emergentes y bandas que vuelven a escena después de varios años.

{{{htmlAmp}}}

Los lanzamientos musicales de la semana

Cruzando El Charco – Desactivar el Drama

Cruzando El Charco presenta Desactivar el Drama, un nuevo álbum de estudio que propone transformar el dolor y las dificultades en música. El disco fue grabado en el estudio Elefante Blanco, en Uruguay, bajo la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes, y amplía el universo sonoro de la banda platense sin abandonar su impronta rockera.

El trabajo incorpora géneros como tango, rumba flamenca y folklore, además de varias colaboraciones: Los Pérez García participan en Tiempo Perdido, Los Caligaris en Habla, Salistre en Drama y Los Campedrinos junto a Benja Chazarreta en Te Doy Mi Corazón. También incluye una versión de Como Dos Extraños, con participación de una rueda de candombe, en un álbum atravesado por las emociones, los vínculos y el paso del tiempo.

Tango Astral – Tango 2

Tango Astral, el dúo formado por Nicolás De Sanctis y Luca Bocci, presenta Tango 2, su segundo álbum de estudio después de una serie de adelantos como Mejor sin mí, Deep y Sin reproches. Grabado entre fines de 2025 y abril de 2026, el disco combina rock argentino con una paleta que pasa por sonidos acústicos, referencias a los años 80 y guitarras distorsionadas.

Entre sus diez canciones aparecen Sin reproches, Algo tuyo en mí, Verano y Blue, además de Te vas del país, Superalo flaco y Nuevos trenes. El trabajo profundiza la búsqueda del dúo por la canción argentina desde una mirada que cruza rock, indie y pop.

Adicta – “En Oro (Live)”

La banda de electropop Adicta presenta En Oro (Live), una nueva versión en vivo de una canción originalmente incluida en Coma, de 2023. El lanzamiento funciona como el primer adelanto de un próximo álbum registrado en directo y sirve de puente entre Viva Adicta! Vol. 1 y el futuro Viva Adicta! Vol. 2.

El grupo, integrado por Rudie Martínez, Bide, Joaquín Franco, Germán Moreno y Pablo Torterolo, atraviesa un 2026 de actividad sostenida entre material de estudio y registros en vivo. Además, En Oro llega mientras la canción se encuentra nominada a los premios Aqm 2026 dentro del género electrorock.

Los Maratonistas – Grandes Fracasos

Los Maratonistas presentan Grandes Fracasos, su disco debut, compuesto por diez canciones que toman la ansiedad, el amor y las frustraciones cotidianas desde una mirada irónica y melancólica. El título funciona como una inversión de la lógica de los “grandes éxitos” y convierte aquello que salió mal en parte central del relato, con referencias a elementos de la cultura popular de una generación, como Age of Empires, Rocket Power y el futbolista Mauro Laspada.

El álbum fue mezclado por Paco Amenábar y reúne a Bernardo Abad en voz y guitarra, Franco Maggi en bajo, Luca Costamagna en batería y Ciro Domínguez Prost en guitarra y coros, con Caro Esmar como invitada en Pelopincho. El proyecto nació a partir del trabajo solista de Abad y extiende su universo hacia la ilustración, el diseño, los videos y una comunidad artística que acompaña a la banda.

Sugar Tampaxxx – “Girlfriend”

Después de 22 años sin editar material nuevo, Sugar Tampaxxx regresa con Girlfriend, primer adelanto de su próximo álbum. La banda, nacida en 1996 y vinculada al movimiento riot grrrl y al under porteño de los 90, recupera en esta canción la energía de su propuesta punk, noise, lo-fi y pop.

El tema fue grabado en los estudios Unísono, producido por Estanislao López y será editado por Hora Cero Records. Para Sol Shurman, cantante principal del grupo, la canción funciona como una revenge song atravesada por la inseguridad y la reivindicación personal. El regreso anticipa el primer LP de Sugar Tampaxxx en más de dos décadas, después de trabajos como Adentro y The Big Sleep.

MissLupe y Juliana Gattas – “Tu Cantante Favorita”

MissLupe se une a Juliana Gattas para presentar una nueva versión de Tu Cantante Favorita, una de las canciones de Reset, el primer álbum de estudio de la artista. El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por ANANODUERME, ambientado en una peluquería donde ambas artistas intercambian pelucas y reflexionan sobre las presiones, la exposición y las contradicciones de la vida pop.

La colaboración aparece pocos días antes del show que MissLupe dará el 25 de septiembre en Deseo, donde continuará llevando al escenario un repertorio de dieciocho canciones que combina pop, house y una fuerte identidad visual y performática.

Renzo Montalbano – “¿Qué hay de malo con eso?”

Renzo Montalbano presenta ¿Qué hay de malo con eso?, un single que marca un cambio respecto de su habitual perfil de “crooner romántico retro”. En esta nueva etapa, el artista suma guitarra eléctrica y sintetizadores para abordar la incomodidad frente a la hipercomunicación tecnológica y su paradójico efecto de aislamiento.

La canción fue producida nuevamente junto a Nano Casale y toma referencias de artistas como Gustavo Cerati, Gorillaz y Steve Lacy, anticipando el rumbo de su próximo álbum. El lanzamiento coincide además con el inicio de su primera gira internacional, que lo llevará por Perú y México durante octubre.

Flor Gómez y Lei B – “Tú me tienes mal”

Flor Gómez, conocida como La Mami del Reguetón, se une a Lei B en Tú me tienes mal, una canción sobre el deseo, la atracción y esa sensación de no poder dejar de pensar en alguien. El tema combina afrobeat, reguetón afro y R&B urbano, con producción de JvyBoy, y propone una mirada femenina, sensual y descontracturada sobre la química entre dos personas.

El lanzamiento también cuenta con un videoclip de estética urbana y nocturna producido por Georgina Floronier, de Casata Producciones. La canción continúa el camino de Flor Gómez después de Modelito de TV y Profe Sex, dentro de un proyecto que recupera elementos del reguetón de los 2000 y los cruza con sonidos contemporáneos.

Melingo – nueva edición de Tangos Bajos

A partir de una relectura del material de Melingo, llega una nueva edición de Tangos Bajos, un trabajo que recupera una parte central de la obra del músico y su aporte a una mirada renovadora sobre el tango. El lanzamiento pone nuevamente en circulación un repertorio marcado por la mezcla de tango y rock y por el carácter colaborativo que atravesó la carrera del artista.

La reedición adquiere además una dimensión especial a partir de la ausencia de Melingo y funciona como una manera de recuperar su voz, su clarinete y su particular universo artístico a través de un registro que vuelve a encontrarse con el presente.

Genes Abori y Mimi Maura – “Mi Felicidad”

Genes Abori y Mimi Maura se unen en Mi Felicidad, una canción de espíritu cálido y orgánico que combina la identidad ligada al reggae y el rocksteady de la banda porteña con la reconocible voz de la cantante. El tema aborda el paso del tiempo y el refugio en los vínculos afectivos, con frases que ponen el foco en la familia, el crecimiento y el acompañamiento.

La colaboración suma un groove constante a una canción que busca conectar la frescura de los paisajes cotidianos con una mirada más madura, en una nueva etapa de Genes Abori, banda con más de una década de trayectoria que compartió escenarios con artistas como Nonpalidece, Israel Vibration y la propia Mimi Maura.

TOBIKA – Inteligencia Artesanal

TOBIKA presenta Inteligencia Artesanal, su segundo EP, integrado por cinco canciones que buscan reivindicar la calidez de la instrumentación real frente a la automatización y la inmediatez. El artista porteño de 20 años toma el concepto del título como una declaración de principios y construye un repertorio que atraviesa el amor, las rupturas y distintas experiencias personales.

El focus track es A 200 en pedo y loco, una canción sobre el caos emocional de una separación que también cuenta con videoclip, mientras que el EP se completa con Che mi amor, junto a Yami Safdie; Qué nos pasó?; Ibuprofeno, con Zoe Gotusso; y Saire. El lanzamiento tendrá su presentación en vivo el 9 de octubre en Niceto Club.