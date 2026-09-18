Santi Martínez, VIDEOCLUB y más: las novedades musicales de la semana.

La música argentina vuelve a sumar novedades con una semana atravesada por estrenos que van del rock alternativo al pop electrónico, el indie y la canción de autor. Nuevos discos, adelantos de próximos trabajos y colaboraciones conviven en una selección que también muestra el cruce cada vez más fuerte entre música, imagen y narrativa audiovisual.

{{{htmlAmp}}}

Entre regresos, debuts y nuevas etapas aparecen VIDEOCLUB, Santi Martínez, Ernestina, Piba, Facundo Grandío, GONNZO, FRANC, Cami Galz y Don Osvaldo. Una guía para ponerse al día con algunos de los lanzamientos que están moviendo la escena local.

Los lanzamientos musicales de esta semana

VIDEOCLUB expande su universo con Espectro Rutero

VIDEOCLUB presentó Espectro Rutero, su segundo álbum de estudio, un trabajo de diez canciones en el que la banda profundiza su mezcla de pop, funk, rock y groove con una apuesta conceptual mucho más amplia. El repertorio se mueve entre canciones directas como Tipo Ideal, De Nuevo y Préstamo y composiciones de desarrollo más extenso como Pombero, Luz buena, Me Asesina y Heavy Retorno. También aparecen Tu Corazón, atravesada por el electro-pop, y Si Me Quieres, que recupera algunos gestos de la canción romántica latina.

La propuesta se completa con un visual album que convierte al disco en una suerte de película fragmentada, con humor, personajes excéntricos y situaciones absurdas. La historia gira alrededor de un crupier de casino y una partida de póker que conecta a distintos protagonistas bajo la presencia de El Pombero. Con invitados como Vicente Viloni y una puesta pensada para trasladar ese universo al escenario, VIDEOCLUB presentará el álbum en vivo el 25 de septiembre en el Teatro Margarita Xirgu.

FRANC debuta con “Come a Little Closer”

Francisco Pagliaro abre una nueva etapa artística bajo el nombre FRANC con Come a Little Closer, primer adelanto de Infinite Discoveries, su álbum debut. La canción parte de una escena reconocible: la atracción entre dos personas y el instante de duda que aparece antes de animarse a avanzar. Con una base de pop rock contemporáneo y referencias que se mueven entre Coldplay, Bruce Springsteen y Bleachers, el tema introduce un disco atravesado por el deseo, la transformación, el amor y la pérdida.

La dimensión audiovisual ocupa un lugar central en el proyecto. Dirigido por Belén Asad, el videoclip traslada la canción a una boda en la que el protagonista conoce a una mujer y pasa la noche debatiéndose entre acercarse o retroceder. Más que funcionar como complemento del tema, la imagen aparece como otra parte de la narración. Infinite Discoveries, un álbum íntegramente cantado en inglés, llegará el 12 de noviembre.

Facundo Grandío y Félix Álvarez se cruzan en “Casualidad”

Facundo Grandío presentó Casualidad, una colaboración con Félix Álvarez construida alrededor de la historia de dos personas que parecen encontrarse siempre a destiempo. El sencillo atravesó un proceso de producción poco lineal: después de una primera maqueta, el equipo decidió volver a grabar la canción desde cero para encontrar una identidad más cercana al universo sonoro que Grandío viene desarrollando en su nuevo material.

La versión definitiva reúne a Federico Scorzo en batería, Paul Coronado en bajo, Benjamín Rampoldi en teclados y al propio Grandío en guitarras, mientras que la masterización quedó en manos del ingeniero brasileño Fili Filizzola. El músico, que continúa trabajando en su tercer disco de estudio, presentará Casualidad en vivo el 1 de octubre en La Fábrica, en un show que también funcionará como despedida de su segundo álbum.

GONNZO abre un nuevo capítulo con “De cero a infinito”

GONNZO, el proyecto solista de Gonzalo Lorenzo, lanzó De cero a infinito, una canción que profundiza su acercamiento al pop electrónico. Inspirado en una experiencia de vacaciones frente al mar, el tema gira alrededor de la conexión, la posibilidad de dejarse llevar y la decisión de disfrutar el presente sin intentar controlar cada movimiento.

La producción combina sintetizadores, vocoders y un bajo con fuerte presencia rítmica, en una estructura que crece progresivamente hasta desembocar en un tramo instrumental de mayor intensidad. Después del EP En loop, publicado en febrero de 2026, el músico empieza así una nueva etapa enfocada en sonidos electrónicos. El próximo 9 de octubre llevará su repertorio a La Fábrica de Arte, en San Miguel.

Ernestina se corre de la perfección en “Cansada de sanar”

Ernestina presentó Cansada de sanar, el primer adelanto de su próximo proyecto discográfico. La canción pone el foco en el agotamiento que puede generar la búsqueda permanente de una versión mejorada de uno mismo y plantea una idea que funcionará como hilo conductor de esta nueva etapa: abandonar la obsesión por estar siempre bien para aceptar también las contradicciones, heridas y partes menos ordenadas de la propia identidad.

Ese concepto también aparece trasladado al terreno visual a través de la imagen de un cuarto blanco, inicialmente perfecto y controlado, que comienza a transformarse a medida que avanza la historia. Después de Espiral, su primer álbum de estudio, Ernestina mantiene la raíz pop rock de su propuesta mientras introduce una mirada vinculada al crecimiento, la adultez y las expectativas que acompañan ese proceso.

Cami Galz debuta entre el rock y la música de raíz

Con apenas 20 años, Cami Galz presenta Licoretza Lupus, un debut discográfico en el que confluyen la canción de autor, el rock y distintas tradiciones de la música argentina. Formada tanto en ámbitos académicos como dentro de una familia vinculada a la música, la artista construye un repertorio que busca transformar esas influencias múltiples en un lenguaje propio.

Uno de los nombres destacados del álbum es Mario Marzán, pianista y arreglador que trabajó junto a Astor Piazzolla y que participó en la interpretación y los arreglos de Naranjo en Flor. Del proyecto también formaron parte Hugo Ferreyra, Andrés Dulcet y Bocha Puntillo. Galz presentará oficialmente el disco el 26 de septiembre en Humboldt, la sala de Niceto Club, acompañada por su banda e invitados.

Piba acelera hacia su próximo disco con “6 AM”

Piba presentó 6 AM, primer adelanto del que será su segundo álbum de larga duración. Con un beat veloz y bailable, la banda integrada por Macarena Merlo, Margarita Ruben y Martina Boixader apuesta esta vez por una canción directa, compacta y pensada para funcionar desde el impacto rítmico, sin abandonar la intensidad que caracteriza su recorrido dentro del rock alternativo.

El tema también habla de cierres y comienzos: nació a partir de experiencias personales vinculadas con el final de un ciclo y la aparición de algo nuevo, una idea que coincide con el momento artístico del grupo. Grabado y mezclado por Estanislao López en Unísono, 6 AM anticipa el próximo LP de Piba, que será editado por Hora Cero Records durante los próximos meses.

Don Osvaldo reedita Casi Justicia Social 1

Don Osvaldo vuelve sobre una pieza central de su discografía con la reedición de Casi Justicia Social 1, que ya se encuentra disponible en vinilo y CD digipack. El material recupera una etapa clave de la historia del grupo liderado por Patricio Santos Fontanet, que comenzó a presentarse bajo su nombre actual en noviembre de 2014 después de haber tocado previamente como Casi Justicia Social.

La reedición llega mientras la banda trabaja en nuevo material de estudio y mantiene una agenda intensa de conciertos. Después de recorrer distintas ciudades de la Argentina y países de la región, Don Osvaldo tiene entre sus próximas fechas presentaciones en Bahía Blanca, Neuquén, Chile, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Trelew, Uruguay, Concordia, Paraná, Paraguay y un show previsto para diciembre en el estadio de Huracán.

Santi Martínez presenta Ni el principio ni el final

Santi Martínez, tecladista de El Kuelgue, lanzó Ni el principio ni el final, su tercer disco solista. El álbum reúne nueve canciones que dialogan con la tradición del rock argentino, pero desde una producción que incorpora pianos, guitarras y sintetizadores para moverse entre pasajes íntimos y otros de mayor voltaje. El resultado funciona como un nuevo capítulo de una carrera que el músico desarrolla en paralelo a su recorrido de más de dos décadas dentro de El Kuelgue.

Entre las participaciones del disco aparece Litto Nebbia, invitado en Migas y Cenizas, un encuentro que refuerza el puente con distintas generaciones de la canción argentina. Terciopelo, encargada de abrir el álbum, también cuenta con un visualizer propio. A lo largo de su trayectoria solista, Martínez colaboró además con nombres como Rosario Ortega, Fernando Samalea, Leo García y Adriana Varela, entre otros artistas.

tap y T.A.Y.A.R.A exploran el deseo digital en “Detrás del vidrio”

tap y T.A.Y.A.R.A. se unen en Detrás del vidrio, un track de pop electrónico que combina guitarras funk y una atmósfera experimental para explorar el deseo y la intimidad mediados por la tecnología. La canción toma como punto de partida un vínculo que sucede principalmente a través de las pantallas, entre mensajes, imágenes, diferencias horarias y fantasías que intentan acortar una distancia física.

La frase “Detrás del vidrio, sin tocarnos, usemos la imaginación” resume el universo del tema, atravesado por la sensualidad, la conexión y también la frustración de una relación que nunca termina de concretarse. El videoclip llegará a YouTube el 22 de septiembre y ampliará el universo audiovisual de una colaboración que cruza el electropop y el funk experimental de tap con el recorrido de T.A.Y.A.R.A. por el R&B, el soul, el pop y el afrobeat.

Suma Paciencia y Nonpalidece cruzan generaciones en “La Nueva Generación”

Suma Paciencia se une a Néstor de Nonpalidece en La Nueva Generación, una canción que toma como punto de partida el vínculo entre distintas generaciones y la manera en que cada una recibe, transforma y cuestiona los aprendizajes de la anterior. El tema propone una mirada sobre el paso del tiempo, los cambios culturales y la posibilidad de romper con prejuicios para abrir nuevas formas de entender el mundo.

Musicalmente, el lanzamiento se apoya en un reggae stepper de fuerte groove, con influencias caribeñas, una línea de bajo marcada, piano, coros y una sección de vientos con arreglos jazzeros. La canción crece progresivamente desde la voz de Pablo hasta el encuentro con Néstor, que suma su identidad y potencia el mensaje en un cierre de mayor intensidad. El resultado combina el pulso bailable del reggae con una letra centrada en el intercambio entre generaciones.