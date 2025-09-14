Pato Fontanet lanzó un mensaje provocador en el show de Don Osvaldo.

El fin de semana, Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio “Pato” Fontanet, dio dos shows en el estadio de All Boys que fueron mucho más que conciertos: una manifestación de identidad, reclamo y comunidad.

En su regreso a un estadio porteño después de más de 20 años, Fontanet hizo gala de un repertorio intenso que mezcló clásicos de Callejeros, temas propios de Don Osvaldo y cortes de su etapa intermedia con CJS.

Uno de los momentos más destacables fue cuando Pato dedicó el show “a los que creen en la ciencia y en la cultura”. En contraste, también lanzó un mensaje punzante: “Para los demás nuestra vergüenza ajena y ganas de pensar en otra cosa”. Este tipo de declaraciones encajaron con la atmósfera del evento, cargada de reclamo social, memoria histórica y posicionamientos políticos.

Los símbolos políticos en el show de Don Osvaldo

El show contó con símbolos claros: pedidos de Justicia por Cromañón, reconocimiento de los 30.000 desaparecidos, homenaje al fotógrafo Pablo Grillo, denuncias contra lo que describió como represión e inequidades sociales.

También hubo momentos emotivos, como un video que circuló en redes en el que un padre, con su hijo sobre los hombros, se quebró de emoción durante Sé que no sé, canción que incluye la frase “Se hizo emoción la inocencia”.

En lo técnico y organizativo, el show fue impecable: gran puesta en escena, pantallas potentes, sonido contundente, trabajos visuales que reforzaron el mensaje.