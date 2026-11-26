El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Steven Hack. El actor estadounidense, que participó en reconocidas producciones televisivas como Seinfeld y American Horror Story, falleció a los 68 años como consecuencia de un episodio cardíaco "repentino". A lo largo de su trayectoria, también se destacó en el teatro y formó parte del elenco original del exitoso musical Cats en Broadway.

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La noticia fue confirmada por Interact Theatre Company, agrupación de la que Hack fue miembro fundador. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la compañía expresó su pesar por la partida del artista y recordó el compromiso que tuvo con el desarrollo del proyecto desde sus primeros años. "Con gran tristeza compartimos la noticia del reciente deceso de Steven Hack, miembro fundador del Interact Theatre Company, en su domicilio, tras un infarto repentino e inesperado", informó la institución.

Según datos del médico forense del condado de Los Ángeles difundidos por Page Six, la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El 19 de noviembre, alrededor de las 16.20, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió un pedido de asistencia médica realizado por la Policía en la vivienda del actor, ubicada en North Hollywood. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, únicamente pudieron constatar su fallecimiento.

Además de comunicar la noticia, Interact Theatre Company le dedicó unas sentidas palabras al actor y destacó tanto sus cualidades artísticas como su aporte humano y creativo a la agrupación. "Steven era un artista lleno de talento y versátil, un excelente diseñador gráfico y un miembro muy querido de nuestra familia artística. Su creatividad contribuyó a dar forma a Interact en sus primeros años. Su arte, humor, calidez y espíritu generoso enriquecieron todo lo que tocó", expresó la compañía.

Fotograma del episodio de Seinfeld en el que actúa Steven Hack.

En el cierre del homenaje, sus integrantes remarcaron que Hack "siempre ocupará un lugar especial" en la historia de la institución y en el recuerdo de quienes compartieron su vida con él. También hicieron llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

La trayectoria de Steven Hack: de Cats a Seinfeld y American Horror Story

Steven Hack construyó una extensa trayectoria artística que abarcó el teatro, el cine y la televisión. Uno de los hitos de su carrera fue su participación en el elenco original de Cats, el emblemático musical que conquistó Broadway y se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la historia del teatro musical.

En televisión, trabajó en ficciones de distintos géneros y formatos. Entre sus créditos aparecen títulos populares como Seinfeld, American Horror Story, Ratched, Agente Carter, El ala oeste de la Casa Blanca, Pam & Tommy, Scrubs, Perry Mason y Angelyne. También tuvo participaciones en dos históricas telenovelas estadounidenses: Days of Our Lives y Hospital General. Su recorrido en la pantalla grande incluyó apariciones en películas como Thor: Un mundo oscuro y Amsterdam.