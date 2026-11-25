Por qué los personajes de El Zorro aparecieron con lentes de sol este miércoles 25 de noviembre.

Este miércoles 25 de noviembre los fanáticos de El Zorro se encontraron con una inesperada sorpresa en la mítica serie protagonizada por Guy Williams que emite El Trece desde hace más de una década. Durante el capítulo de la jornada, los personajes aparecieron con lentes de sol y el hecho saltó rápidamente a las redes sociales convirtiéndose en meme: la razón detrás de las extrañas imágenes que se vieron.

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Usando herramientas de inteligencia artificial, El Trece manipuló un capítulo de El Zorro y les puso lentes de sol a todos los personajes de la ficción. La acción formó parte de una jugada del canal para promocionar un anuncio importante que se dará a conocer este jueves 26 de noviembre.

Por qué los personajes de El Zorro aparecieron con lentes de sol este miércoles 25 de noviembre.

Por lo que se vio durante toda la jornada, todos los programas de la señal salieron al aire adoptando la misma acción: lentes de sol para todos los equipos y un halo de misterio sobre el anuncio de este jueves. Lo único revelado hasta ahora es un slogan que reza: "A partir de mañana el sol de eltrece va a brillar más fuerte que nunca”.

De qué trata El Zorro y cuántos capítulos tiene

El Zorro (1957-1959) cuenta las aventuras de un misterioso justiciero en la California española del siglo XIX. La historia sigue a Don Diego de la Vega, un joven aristócrata que regresa a California después de estudiar en España. Al descubrir que la población vive sometida a los abusos de las autoridades militares y de funcionarios corruptos, decide combatir las injusticias bajo una identidad secreta: El Zorro.

Para ocultar su verdadera personalidad, Diego finge ser un hombre refinado, tranquilo, algo distraído y poco interesado en los enfrentamientos. Sin embargo, cuando se pone su traje negro, su antifaz y su sombrero, se convierte en un espadachín extraordinario que defiende a los más débiles. La serie original tuvo 78 episodios, distribuidos en dos temporadas.