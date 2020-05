The New York Times publicó las 50 mejores series de Netflix de la historia

Ver series en cuarentena se convirtió en el hobby de muchos y de la infinidad de propuestas y plataformas Netflix se erige como una de las más vistosas. En este oasis de contenido variado, el prestigioso medio The New York Times publicó un listado con las 50 mejores series de la plataforma, según la publicación. Desde títulos más populares como el spin off de "Braking Bad", "Better Call Saul" hasta sorpresas animadas como la hilarante "Big Mouth".

Si bien en los portales de crítica de cine especializada más reconocidos a nivel mundial como Rotten Tomatoes o IMDB tienen ciertas reservas de puntaje con respecto a algunas series mencionadas, la lista propuesta por el diario rescata algunos shows ignorados por los espectadores del contenido más promocionado.

1. American Crime Story

2. Beastars

3. Better Call Saul

4. Big Mouth

5. BoJack Horseman

6. Cheerleaders en acción

7. Cheers (1982)

8. Community

9. Crazy Ex-Girlfriend

10. Dark

11. Dear White People

12. Derry Girls

13. Fauda

14. Gentefied

15. Godless

16. Grace and Frankie

17. Halt and Catch Fire

18. Hilda

19. I Am Not Okay with This

20. I Think You Should Leave (con Tim Robinson)

21. Jane the Virgin

22. Jeopardy!

23. Lost in Space

24. Mad Men

25. Medical Police

26. Monty Python Flying Circus

27. Nailed It!

28. Night in Earth

29. One Day at a Time

30. Orange Is the New Black

31. Penny Dreadful

32. Poco Ortodoxa

33. Pose

34. Russian Doll

35. She-Ra and the Princesses of Power

36. Star Trek

37. Stranger Things

38. The Circle

39. The Crown

40. The Good Place

41. The Office

42. The Repair Shop

43. The Staircase

44. The Twilight Zone

45. The West Wing

46. Tiger King

47. Unbelievable

48. Unbreakable Kimmy Schmidt

49. When They See Us

50. Yo Nunca