La Sole reveló la verdad sobre la letra de Alma Misionera tras las críticas: “Elegí”

Soledad Pastorutti rompió el silencio frente a los cuestionamientos que recibió en las redes sociales tras su interpretación de Alma misionera durante la reciente visita del papa León XIV. La artista de Arequito aprovechó su último recital en la provincia de Chaco para explicar el motivo detrás de la modificación en una de las estrofas más conocidas de la pieza religiosa, una decisión que había generado debate entre los usuarios luego de la ceremonia papal.

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La polémica surgió porque muchos señalaron que la cantante entonó la frase "cuando falte la alegría" en lugar de la variante popularizada como "cuando todo sea triste". Lejos de esquivar el tema, la referente del folklore nacional abordó la discusión desde el escenario antes de volver a interpretar el tema ante una multitud que acompañó cada verso, confirmando la vigencia de este clásico del cancionero popular que trasciende los ámbitos estrictamente religiosos.

El intercambio con los espectadores chaqueños se produjo cuando el público le solicitó que sumara la composición a su repertorio de la noche. La Sole aceptó el pedido con humor y brindó su mirada sobre las múltiples variantes que suelen existir dentro de las obras que pertenecen al acervo cultural colectivo.

"Cantá Alma Misionera que el Papa nos dio permiso, me dicen (risas). Es una canción que todos conocemos y que tiene varias letras; yo elegí esa porque me gusta más la palabra alegría. Pero la letra original dice 'cuando el mundo se condene'", expresó Soledad entre risas frente a los asistentes. Tras la aclaración, la intérprete de Brindis y Tren del Cielo entonó nuevamente la pieza y logró que todo el predio se uniera en un coro masivo.

Soledad Pastorutti.

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre cantar en la visita del Papa León XIV

Natalia Pastorutti compartió los detalles de su reciente encuentro con el sumo pontífice, una jornada que calificó como histórica y profundamente movilizante para su entorno. Según explicó, la presentación musical junto a su hermana Soledad se mantuvo bajo estricta reserva hasta último momento por expresa decisión de la intérprete oriunda de Arequito.

El objetivo principal consistió en resguardar la sorpresa para el público y evitar cualquier anuncio prematuro ante eventuales cambios en el cronograma oficial de la visita. "Sole prefería tenerlo ahí reservado, que sea una sorpresa para todos, para el público, para todos los espectadores", detalló Natalia en diálogo con Radio La Red y agregó que primó la cautela debido a la incertidumbre sobre la concreción efectiva del cruce: "No sé si se va a dar, si a lo mejor ocurre algo y después no se da".

Minutos antes de producirse el contacto, las cantantes recibieron un aviso informal que anticipaba el saludo del líder religioso. Entre risas, la artista recordó que les hicieron llegar una nota con una palabra en italiano: "Decía 'bacione', y ahí como que te iba a saludar". Durante el intercambio, Soledad le obsequió un poncho artesanal al pontífice y evocó su actuación previa ante el papa Francisco, reivindicando sus raíces culturales y artísticas en la Argentina.

Consultada sobre sus sensaciones personales al estar frente al Santo Padre, Natalia admitió que la situación la superó desde lo anímico. "Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho", señaló con simpatía, antes de confirmar que no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia: "Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona".