La Sole fue una de las artistas que se subió al escenario para cantar en vísperas de la primera misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina, que tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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"Me imagino que están todos cansados, pero con mucha alegría. Levanten las manos los que están desde anoche acampando", expresó la Sole desde el escenario. "Les vamos a regalar un par de canciones más. Es un honor estar acompañándolos", manifestó, para luego entonar Oración del remanso pasadas las 10:30 de este lunes.

Más de un millón de personas se encuentran en los alrededores para presenciar la misa del Papa, que se encuentra en camino hacia Palermo, tras su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown.

Alma Misiones y a Don Ata

Acompañada de su hermana Natalia Pastorutti, la Sole enloqueció al público con Alma Misionera, uno de los himnos católicos más populares en nuestro país y América Latina.

También interpreto Aleluya y su popular A Don Ata, con la que revoleó el poncho al grito de "haciendo mucho lío", en referencia al papa Francisco, ante los miles de fieles que se acercaron este lunes para ser parte de la misma del Pontífice que iniciará a las 11:30.