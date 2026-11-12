El conductor ultra oficialista Luis Majul y su columnista Luis Gasulla debatieron sobre las recientes declaraciones del Papa León XIV vinculadas con el rol de los empresarios y los movimientos sociales. En ese marco, ambos comunicadores analizaron el impacto de los discursos emitidos y cuestionaron la utilización de determinadas consignas históricas.

{{{htmlAmp}}}

En el inicio del intercambio, se destacó que el sumo pontífice reivindicó la labor de quienes generan puestos laborales genuinos frente a las representaciones gremiales tradicionales. "El Papa reivindicó también el accionar del empresario, el que toma empleo, el que toma trabajo, el que genera trabajo. Criticó duramente a los que dicen representar a los trabajadores", señalaron en la mesa de trabajo.

El cuestionamiento a la histórica consigna de Juan Grabois

La conversación radial avanzó hacia los lemas populares que suele citar el dirigente Juan Grabois y que fueron retomados en el mensaje eclesiástico. En particular, se debatió sobre la frase de tierra, techo y trabajo, calificada en el diálogo como un eslogan añejo que no ofrece soluciones reales frente a las complejidades estructurales de la economía contemporánea.

Al respecto, se remarcó el rechazo hacia este tipo de frases hechas al considerarlas vacías de compromiso práctico: "Bueno, yo soy enemigo de las consignas, en términos generales, aunque las diga este Papa que está dejando una resonancia y un ambiente moral muy interesante en la Argentina". Asimismo, se argumentó que cualquier persona puede pronunciar expresiones de esa índole sin asumir costos: "Consigna dice cualquiera, ¿entendés? Qué sé yo, es gratis. Nadie pone nada en riesgo por decir tierra, techo y trabajo".

La imposibilidad de garantizar recursos ilimitados

Durante el tramo final del análisis, los periodistas profundizaron su postura respecto a la viabilidad económica de asegurar dichas demandas sociales universales de manera automática. En la emisión, se sostuvo de manera tajante: "Y no hay país en el mundo que tenga tierra, techo y trabajo para todos, lamentablemente".

Frente a esta afirmación, se coincidió plenamente en que la escasez material condiciona el alcance de estas propuestas y limita su aplicación en la realidad productiva. "Los recursos son limitados. Yo comparto", concluyeron en la mesa del programa al cerrar el debate sobre las declaraciones y el significado de los postulados difundidos.