Lilian Cáceres llega al Nika Club con el método Li

Lilian Cáceres.

El día miércoles 29 de Octubre a las 17 se dará la posibilidad de poder tener un primer acercamiento al método "Li" de Lilian Cáceres en Nika Club. El objetivo es ofrecer estrategias efectivas para ordenar, sanar y entender el camino de cada persona mejorando aspectos vinculares.

Lilian Cáceres, fundadora del "Método Li", es una especialista en terapias complementarias, quien desarrolló esta propuesta después de más de 20 años de práctica con pacientes tanto grupal como individualmente.

El Método Li es una herramienta diseñada específicamente para mujeres empresarias y emprendedoras que buscan combinar diferentes perspectivas para lograr el éxito en sus negocios y vidas personales. Es un enfoque integral que combina la mirada occidental con la mirada oriental para trabajar el bienestar y sanación de ciertos aspectos, con distintas disciplinas como:

Constelaciones Familiares y empresariales: una técnica para identificar y resolver patrones y dinámicas familiares que pueden estar bloqueando el éxito y la felicidad.

Shiatsu Zen: terapia que trabaja el cuerpo a través del diagnóstico y la aplicación de presión en puntos específicos.

Diagnostico de Rostro: Para conocerse más uno y conocer al otro, y como saber abordarlo.

Las palabras de Lliana Cáceres

"El buen diagnóstico se da por miradas diferentes utilizando ambas corrientes combinadas, esa es la clave para el cambio y las transformaciones. Una sola mirada nos limita”, pronunció Liliana Cáceres, quien comenzó en el año 2003 estudiando Shiatsu Zen y luego Posición y Orden dentro de una familia y/o organización (constelaciones familiares y organizacionales). En 2014 decidió dejar su carrera para enfocarse de lleno en la creación de este método.