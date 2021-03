Expertos en la serie de Star Channel señalaron cuál es el mejor episodio de Los Simpson.

La cadena Star Channel (conocida anteriormente como Fox Channel) lanzó un maratón de 100 episodios de la icónica serie animada Los Simpson. Con motivo de la 'carrera amarilla', tres especialistas y estudiosos de la serie animada que ama todo el mundo seleccionaron el mejor episodio a lo largo de 32 temporadas.

Con motivo del 30 aniversario de la famosa serie, la revista Time invitó a tres personas que saben todo y algo más sobre la familia más querida de Springfield: el autor del libro The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History (Los Simpson: una historia no censurada y no autorizada), John Ortved; el creador de Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation (El planeta Simpson: cómo una obra maestra animada definió a una generación), Chris Turner; y el crítico y coautor del libro The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family (Los Simpson: una guía completa sobre nuestra familia favorita), Ray Richmond.

Los expertos coincidieron en que las primeras 15 temporadas del show -que hasta la fecha cuenta con un total de 32 temporadas y casi 700 episodios- brindan a los espectadores más momentos divertidos e impresionantes en comparación con la segunda mitad de la serie. No obstante, "incluso en su nivel más bajo, es mejor que casi cualquier otra comedia", admite Richmond.

Pero, ¿cuál es el capítulo más gracioso y memorable de la saga? Según los críticos, es el duodécimo episodio de la cuarta temporada de la serie, titulado Marge vs. the Monorail (Marge contra el monorraíl en España y Marge contra el monorriel en Hispanoamérica). Este capítulo, escrito por el famoso cómico y presentador Conan O'Brien y emitido en enero de 1993, narra la llegada a Springfield de un estafador que quiere construir un monorraíl que recorra la ciudad. Marge Simpson sospecha que podría ser una trampa y se lanza a la lucha contra el ambicioso proyecto.

El capítulo, dirigido por Rich Moore -que en 2017 se llevó un Óscar por su largometraje animado Zootopia- también cuenta con un cameo del mítico señor Spock, Leonard Nimoy.

John Ortved explica que este episodio destaca por sus escenas surrealistas. "Los Simpson siempre han mantenido esa especie de unidad aristotélica: solo mostraban las cosas que podrían suceder en la vida real, si bien se trata de una película animada. Pero, de repente, vemos todas estas cosas que exploran las posibilidades imaginativas de la animación y la elasticidad de los personajes", señala.