¿Por qué la temporada 2 de House of the Dragon tendrá menos capítulos?

De cara a la temporada 2 de House of the Dragon, se filtró el motivo por el que HBO Max estrenará menos episodios.

¿Por qué la temporada 2 de House of the Dragon tendrá menos capítulos?

¿Por qué la temporada 2 de House of the Dragon tendrá menos capítulos?

La primera temporada de House of the Dragon, precuela de la serie Game of Thrones, contó con 10 episodios. De cara a la temporada 2 se redujo el número de capítulos y una de las directoras de la ficción explicó el motivo detrás de esta decisión.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Clare Kilner reveló por qué la temporada 2 contará con ocho episodios. "Hay ocho episodios maravillosos y suceden muchas cosas en cada episodio, y a veces tenemos problemas para reducirlos a una hora. La decisión de Ryan Condal fue darle una buena apertura y un buen final, y los capítulos están repletos de eventos emotivos y visualmente emocionantes", comentó.

Game of Thrones tuvo 10 episodios por temporada hasta la temporada 7, que solo tenía 7 episodios, y la temporada 8, que contó con 6 entregas. Estas temporadas más cortas se suelen considerar las peores de la serie, y la temporada 7 marcó el comienzo de su declive en calidad. La disminución de episodios contribuyó a una narración apresurada que hizo que muchas tramas no se ejecutaran bien en las entregas finales.

Mientras que Game of Thrones redujo los episodios para acelerar el final, House of the Dragon lo hizo por la razón opuesta. En lugar de apresurarse, el equipo del spin-off prefirió tomarse su tiempo y asegurarse de que la historia tenga el ritmo adecuado y que las tramas importantes se desarrollen correctamente. La decisión de Condal tiene la intención de darle a la temporada 2 una apertura y un final fuertes, que aparentemente no habrían funcionado tan bien con diez episodios.

Aunque aún no se sabe exactamente cuántas temporadas tendrá House of the Dragon, George R.R. Martin tiene una idea del futuro de la ficción. "Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a Danza de Dragones, de principio a fin", expuso en su blog. Ahora que el número de episodios se recortó, es posible que la producción sobrepase las cuatro temporadas

Con información de Europa Press.

Incertidumbre: la segunda temporada de House of the Dragon quedó en medio de la huelga de guionistas

El rodaje de la temporada 2 de House of the Dragon ya se está llevando a cabo en Reino Unido y, según Variety, no le afectará la huelga porque los guiones están terminados desde hace semanas. La Alianza de Productores de Cine y Televisión finalizó las negociaciones contractuales con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos el pasado 1 de mayo, horas antes de la fecha límite de vencimiento del contrato. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos respondió convocando una huelga que arrancó el 2 de mayo.

Según las reglas de la huelga, los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que trabajan internacionalmente deben abandonar cualquier proyecto que se encuentre dentro de la jurisdicción del sindicato si se está desarrollando un guion actualmente. Como tal, varios proyectos estadounidenses que se filman en Reino Unido podrían verse afectados por la huelga, aunque House of the Dragon se libró de ello. Sin embargo, Variety destaca que el futuro del rodaje es incierto en caso de que sea necesario hacer reescrituras de guion.