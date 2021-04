¿De qupe tratará Wisteria, la nueva serie de David Lynch para Netflix?

La pandemia no para a David Lynch. Tras el brillante estreno en 2017 de Twin Peaks: The Return, el prestigioso cineasta aprovechó el confinamiento para crear un canal en el que informa del tiempo en California, sigue inmerso en su taller de manera diaria y ofrece consejos para mirar al futuro con optimismo. Y, también, parece que ya está trabajando con el gigante de streaming Netflix (con quien ya había estrenado el corto What Did Jack Do?) para una nueva serie original, Wisteria, que los fanáticos ya vinculan con Twin Peaks.

“Hay todo tipo de rumores. Todos estos rumores están volando, pero puedo decirte que no está pasando nada al respecto. Es un rumor que, incluso si fuera cierto, no estaría pasando nada”, aseguró Lynch a hace tiempo al medio THR antes de que Jennifer Lynch, su hija, soltará un misterioso posteo que enardeció a los fanáticos de la serie de culto Twin Peaks: “Alguien que conocemos que está ‘al tanto’ acaba de soltar algo muy interesante sobre el futuro de 'Twin Peaks'”.

Fechado para iniciar el rodaje en mayo, aunque sin confirmación oficial por el momento, Wisteria es uno de los secretos mejor guardados de Netflix para el 2021. Por el momento la única persona que aparece en el proyecto hasta ahora es Sabrina Sutherland, quien fue coordinadora de producción en la serie. Además, el sitio destinado para la filmación será el mismo que el usado para la temporada 2017 de Twin Peaks: los estudios Calvert de Los Ángeles. A su vez, en julio de 2020 se vio a Naomi Watts y Laura Dern en las oficinas de Netflix y generó la expectativa en los aficionados.

Con lo poco que se sabe hasta el momento, el nombre de la serie pasa a ser un dato fundamental. El término Wisteria se refiere a especies de plantas trepadoras del este de Australia y de países del Este de Asia como China, Corea y Japón. De tratarse de una secuela de Twin Peaks, tendrá un nombre totalmente diferente.

Lynch debió detener su carrera este año producto de las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus. En una entrevista a PCS Literary Magazine de septiembre, admitió que los últimos meses le sirvieron para descansar porque “probablemente estaría haciendo una película o la continuación de una historia” de no ser por el COVID-19.