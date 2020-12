Netflix estrena una serie con Nicolas Cage para explicar el origen de las malas palabras.

A punto de cerrar el 2020, Netfix anticipa las novedades para el año entrante y lanza el trailer de la docuserie "La historia de las palabrotas", en donde el actor Nicolas Cage contará el origen de los insultos más populares del idioma inglés. En formato de serie divulgativa, la estrella de "Mandy" y "Con Air" aterriza en la plataforma de streaming el 5 de enero de 2021.

Desde un elegante sillón y luciendo una cuidada barba candado, Nicolas Cage será el presentador de una serie en donde desfilarán expertos en etimología, cultura pop, historiadores y personalidades del entretenimiento (Sarah Silverman, Nick Offerman, Baron Vaugh, DeRay Davis, Joel Kim Booster, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson e Isiah. Whitlock Jr.) para analizar el uso de diversas palabrotas y su impacto, en la cultura popular.

En cada episodio se desmenuzará una grosería: Fuck, Shit, Bitch, Dick, Pussy y Damn, serán las protagonistas de la primera temporada, ya que se espera que la serie continúe con una nueva tanda de insultos explicados. Lo que será un gran desafío es cómo harán quienes se encarguen de subtitular la serie a la hora de adaptar el nombre de los insultos. No es lo mismo el significado de "mierda" en Estados Unidos que en Reino Unido, o en otros países latinoamericanos.

A pesar de las diferencias culturales, la docuserie será producida por los realizadores de la comedia "Funny or Die", con Bellamie Blackstone como showrunner. "Únete a Nicolas Cage para recibir una lección de improperios. Esta serie de comedia de seis partes explora los orígenes, el uso de la cultura pop, la ciencia y el impacto cultural de las palabrotas", detalló Netflix para un comunicado para la prensa.

Además de esta serie de divulgación, Nicolas Cage prepara dos nuevos largometrajes que están en fases de producción: el thriller "Prisioners of the Ghostland"y la comedia de acción "The Unbearable Weight Of Massive Talent", junto a Neil Patrick Harris.