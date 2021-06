Netflix: La Familia Real hace un pedido que podría derrumbar la temporada 5 de The Crown

El príncipe William se refirió a un momento en particular de la vida de Lady Di, haciendo un pedido expreso que podría alterar los planes de The Crown, exitosa serie de Netflix basada en la historia de Isabel II.

El pedido de la familia real que puede arruinar la quinta temporada de The Crown.

The Crown es una de las producciones más exitosas de Netflix y tiene la desafiante misión de adaptar la vida de la reina Isabel II, con los logros y miserias de la familia real en su camino en la realeza. Mientras se espera la quinta temporada de la serie creada por Peter Morgan, el príncipe William hizo un pedido que podría perjudicar al show. ¿De qué se trata?

Es un hecho que en el Palacio de Buckingham no están demasiado contentos con The Crown y voceros lo han dejado en claro a través de comunicados oficiales o declaraciones a la prensa. El último en manifestarse al respecto fue el exsecretario Dickie Arbiter, quien señaló que el drama se tomó licencias para contar hechos desde una visión errónea.

Y el reciente pedido del príncipe William podría arruinar completamente los planes de Peter Morgan en la temporada 5, ya que se trata de un hecho clave en la vida de la recordada Lady Di. De acuerdo a información filtrada, la nueva tanda de episodios se ambienta entre 1990 y el año 2000, por lo que deberíamos ver el divorcio entre Diana y el príncipe Carlos, después de los engaños que el heredero al trono le hizo con Camilla Parker. El gran suceso de la época se dio cuando Lady Di realizó una histórica entrevista con Martin Bashir para la BBC, donde ella reveló toda su verdad, algo que sería ideal para ver en la serie, pero esto no será así.

Esta entrevista que impactó al mundo en su momento está siendo investigada, ya que se han revelado documentos que demuestran que Bashir engañó a Diana con pruebas falsas de una supuesta investigación que señalaba una persecución de la familia real contra ella. William se refirió recientemente y dijo: "La BBC estableció efectivamente una narrativa falsa que, durante más de un cuarto de siglo, ha sido comercializada tanto por esa cadena como por otras".

Fue por ello que el hijo de Lady Di pidió a todas las cadenas y plataformas que no se retransmitiera más este episodio de la BBC, ya que para él y su familia se dio en base a la falsedad. También solicitó que se eliminen todas las historias sobre su madre, si es que incluyen esta entrevista de por medio. The Crown se enfrenta al gran dilema de incluir o no este episodio emblema de la historia de la familia real u obviarlo.