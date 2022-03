Netflix: el personaje de Elliot Page también será trans en The Umbrella Academy

Faltando pocos meses para el estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy, Netflix anunció que el personaje de Elliot Page será trans.

Elliot Page dio vida a Vanya en dos temporadas de The Umbrella Academy, que estrenará su tercera entrega en Netflix el próximo 22 de junio. Después de que el actor anunciara que es trans en 2020, ahora se ha desvelado que su personaje también cambiará de género en la temporada 3 de la serie.

Page dio la noticia a través de Twitter, donde compartió una foto del personaje. "Les presento a Viktor Hargreeves", escribió junto a la imagen. "Bienvenido a la familia, Viktor. Estamos muy felices de que estés aquí", contestó la cuenta oficial de Netflix.

Fue en diciembre de 2020 cuando el actor anunció que es trans y que había cambiado su nombre de Ellen Page a Elliot Page. En aquel momento se confirmó que el artista seguiría dando vida a Vanya en The Umbrella Academy y que no había planes de modificar el género del personaje, pero parece que el equipo cambió de idea.

Eso sí, aún no trascendió cómo manejará argumentalmente la serie el cambio de sexo del personaje, si será producto de la nueva línea temporal en la que se encuentran o si, por el contrario, Vanya, que se había mostrado hasta ahora como una mujer bisexual, hará una transición similar a la realizada por Page en el la vida real.

Quienes se suman a la tercera temporada de The Umbrella Academy

"Los Gorriones han aterrizado", se puede leer en el clip, en el que aparecen Luther (Tom Hopper), Vanya (Elliot Page), Klaus (Robert Sheehan), Número Cinco (Aidan Gallagher), Diego (David Castañeda) y Allison (Emmy Raver-Lampman) frente al grupo enemigo. La tercera temporada contará con las incorporaciones de Justin Cornwell, Britne Oldford, Genesis Rodriguez, Cazzie David y Jake Epstein, quienes darán vida a los Gorriones. También participará en los nuevos episodios Javon Walton, conocido por su rol de Ashtray en Euphoria.

Cómo es But I’m a Cheerleader, la película que ayudó a Elliot Page a asumir su identidad de género

Con 34 años, Elliot saltó a la fama en su adolescencia, formando parte de cintas notables como Juno, X-Men: La Batalla Final y El Origen, entre muchas otras, y por su prolífica carrera como activista por los derechos de las minorías fue distinguido con el premio Outfest's Achievement en la gala de clausura de Los Angeles, donde habló sobre su experiencia como persona LGBTTIQ+ y -puntualmente- sobre But I’m a Cheerleader, la película que lo ayudó a superar la vergüenza y el odio que sentía por su identidad.

"Por mi parte, sé que sin las diversas representaciones con las que me encontré cuando era niño y adolescente, había muy poco, simplemente no sé si lo hubiera logrado. No sé si habría superado los momentos de aislamiento, soledad, vergüenza y odio a mí mismo que eran tan extremos, poderosos y omnipresentes que apenas se veían", exclamó Page durante la ceremonia de premiación.

La cinta mencionada por Elliot Page se estrenó en 1999 y presenta la historia de Megan, una chica aparentemente feliz que poco a poco descubre que en realidad es lesbiana. Dirigida por Jamie Babbit, But I’m a Cheerleader aborda la identidad homosexual y las terapias de conversión en una época en la que el tema era controvertido y censurado.