¿Cómo será el personaje de Macaulay Culkin en American Horror Story?

Aunque poco se sabe de la nueva temporada de American Horror Story, lo que si genera mucha expectativa en el círculo de fanáticos es cómo será la participación de Macaulay Culkin, la estrella de la popular Mi pobre angelito y la incorporación más llamativa que ha hecho la serie. Hasta ahora, cuando el productor Ryan Murphy reveló información jugosa sobre el personaje: "Tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates".

En declaraciones a E! News, Murphy (creador de otros grandes éxitos como Glee, Pose, Feud y American Crime Story, entre otras) habló de lo salvaje que será este papel. "Surgió porque es como siempre hago las cosas, siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Me encanta todo lo que hizo, me encanta su interpretación en 'Solo en casa', también me encantaron sus trabajos más antiguos y los más recientes. Y no ha trabajado en mucho tiempo", dijo.

“La cosa es que yo tenía este papel muy, muy genial. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijo que estaba bien. Nunca dejo que la gente lea cosas cuando hago castings, por lo general. Le dije: 'OK, este es el pitch'. Y le conté cosas sobre el personaje, le dije que tiene sexo muy loco y erótico con Kathy Bates y que hace otras cosas. Entonces me dijo: 'Parece un papel para el que nací'. Me dijo que sí en ese mismo momento", agregó, sembrando intriga por lo que se verá en la pantalla chica.

Y finalizó: "Estoy emocionado de que esté en mi mundo porque creo que voy a querer hacer muchas cosas con él, si quiere trabajar, porque creo que es fascinante e interesante, y creo que tiene alma. Hay tanta claridad como oscuridad en Macaulay Culkin, y eso me atrae". Aunque el coronavirus dificultó el rodaje de la serie, se espera que la décima temporada de American Horror Story llegue en 2021 y ya se ha revelado la primera imagen de Culkin.

Hace algunas semanas se filtró el rumor que los nuevos episodios podrían tener una temática "acuática" Pese a las declaraciones del creador del show los posters oficiales de la temporada 10 siguen la idea de una trama acuática: en uno vemos a unas manos verdes y monstruosas llevándose a una mujer a las profundidades del mar y en otro se puede ver unas manos intentando escalar una especie de acantilado en una playa, acompañado de la siguiente frase: 'Las cosas están empezando a ir mal en la costa'.