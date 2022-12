House of the Dragon: la enfermedad del rey Viserys afectó en la vida real a Paddy Considine

El actor se abrió y reveló una perturbadora conexión que compartió con el rey Viserys, el personaje que interpretó en la serie House of the Dragon.

House of the Dragon: la enfermedad del rey Viserys afectó en la vida real a Paddy Considine

House of the Dragon: la enfermedad del rey Viserys afectó en la vida real a Paddy Considine

La primera temporada de House of the Dragon relató casi en su totalidad el reinado de Viserys Targaryen, personaje encarnado por Paddy Considine. El monarca enferma durante los primeros capítulos y, episodio tras episodio, su estado de salud va siendo cada vez más deplorable hasta ofrecer un aspecto realmente moribundo. Unas secuencias muy duras que repercutieron en la propia salud del actor, según detalló en una reciente entrevista.

"Eran extrañas esas escenas finales en la cama con Viserys. Estuvimos grabándolas durante un par de días, y los niveles de oxígeno en mi cuerpo bajaron porque mi cerebro básicamente le decía a mi cuerpo que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Es algo extraño lo que hace el cerebro; comienza a decirle a tu cuerpo que estás enfermo si te comportas como un enfermo. Así que tuvieron que sacarme porque, literalmente, casi me desmayo por hacer esas escenas", confesó en una entrevista con Complex.

"Suena bastante dramático, pero es cierto. Es una cosa realmente extraña. Cuando comienzas a actuar y adoptas cierta fisicalidad, tu cuerpo también comienza a reaccionar. Me lesioné la cadera. No lo parece, pero me lesioné la cadera interpretando a Viserys", agregó el intérprete, que explicó cómo tuvo lugar el incidente. "Toma tras toma de ese último paseo por la sala del trono, toma tras toma tras toma, mi cadera se dislocó. Solo en las últimas semanas llegué a un punto en el que sentí que había vuelto a donde debería haber estado", añadió.

Además, el artista confesó que su interpretación está ligeramente inspirada en su padre. "Mi padre tuvo cáncer y su declive fue muy rápido. En semanas, se convirtió en lo que Viserys se convierte en el episodio final. He visto de cerca la enfermedad y el sufrimiento. Parte de eso es horrible, pensar en eso y en los horribles sonidos que mi padre hacía cuando estaba en sus últimos días de vida. Estos sonidos de gárgaras, de lucha por respirar. Sin sonar pretencioso, a veces, como actor, quieres usar esas cosas", reveló.

