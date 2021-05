Friends: El día que Jon Favreau casi le roba el rol de Chandler a Matthew Perry

Jon Favreau casi se convierte en Chandler, de Friends.

En un nuevo aniversario de la última emisión de Friends - se cumplen 17 años de aquel 6 de mayo de 2004- son millones los fanáticos que la consideran una de las mejores sitcoms de la historia de la televisión. Una de las grandes claves por las que triunfó fue por la brillante elección de su reparto: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer saltaron a la gloria por sus interpretaciones, quedándose en el corazón de los televidentes. Claro que -antes de que el elenco se conformase- el actor y director de MARVEL Jon Favreau estuvo cerca de quedarse con el papel de Chandler Bing, robándoselo a Perry. La verdadera historia de una anécdota poco conocida.

Así como Heath Ledger casi fue Batman o Iwan Rheon Jon Snow en Game of Thrones (HBO), Jon Favreau casi se queda con el papel de Chandler Bing. El actor que triunfó en las películas de Iron Man, de la factoría MARVEL, se acercó a las oficinas de la cadena NBC para el casting del programa de televisión Friends y recibió una respuesta negativa.

Lo cierto es que el actor, director y productor tuvo su revancha en 1997 cuando apareció en la ficción como Peter Becker, el nuevo novio multimillonario de Monica Geller (Courteney Cox), donde la relación no fluye como ellos quisieran, ya que él tiene la obsesión de pelear en la disciplina UFC. Sin embargo, en su carrera no le fue nada mal si se observan sus últimos pasos como Happy Hogan en el Universo Cinematográfico MARVEL, o su incursión en la dirección de éxitos de taquilla como las live action de Disney El Libro de la Selva (2016) y El Rey León (2019) así como una de las mentes detrás de la serie The Mandalorian, que se desprende de la saga Star Wars.

Finalmente quien consiguió el rol y llevó a Chandler Bing a ser uno de los personajes más queridos de la serie fue Matthew Perry, con una historia muy particular que desemboca en una relación amorosa con Monica. Se espera que dentro de poco HBO Max lance el especial que reúne a casi todo el elenco de Friends (excepto Perry) para rememorar anécdotas de la sitcom que hizo historia.