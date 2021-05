¿Son estos los 10 peores finales de la historia de la televisión?

Si algo que perdura en las series de televisión es su final. Reconocidas ficciones como Breaking Bad, The Wire, M*A*S*H, Six Feet Under o The Americans son ejemplos de buenos finales recordados por los fans. Sin embargo, cuando el desenlace no convence al público, la nostalgia termina provocando una sensación amarga entre los seguidores. Y es que un mal final puede echar por tierra todo un trabajo, especialmente en las series de televisión, cuyas emisiones por temporadas suelen abarcar varios años, lo que implica que para el público son personajes más que conocidos. La web OnBuy.com ha realizado una encuesta en la que han participado 1.517 personas sobre las 10 series que tienen los peores desenlaces de la historia de la televisión.

Lost

A pesar de haber pasado 11 años, el final de Lost sigue siendo uno de los que más ha dividido a los fans. Aunque el desenlace de Game of Thrones logró desbancarle temporalmente, ese final cargado de enigmas sin resolver y tintes religiosos con el que culminó la ficción creada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams y Damon Lindelof vuelve a coronar esta particular lista.

Game of Thrones

Baja un lugar respecto a la encuesta realizada el año pasado. Aun así, el final de la ficción de HBO que terminó con la cruel y trágica deriva de Daenerys y un inesperado inquilino en el Trono de Hierro se mantiene entre los primeros puestos. ¿Logrará House of the Dragon hacer que los fans olviden el decepcionante para muchos final de la octava temporada?

How I Met Your Mother

La tercera en la lista es How I Met Your Mother. Aunque el final de la novena temporada había estado pensado desde el inicio, no logró convencer al fandom. ¿Lo conseguirá el nuevo spin-off que protagonizará Hilary Duff?

Sherlock

La cuarta temporada de Sherlock no entusiasmó mucho a los fans. De hecho, es la única que no obtuvo el respaldo de la crítica en Rotten Tomatoes. De momento, una quinta tanda sigue en el aire y, en caso llegue, habrá que esperar varios años.

Dexter

El final de Dexter no gustó mucho a los fans. Sin embargo, ahora la serie tendrá una oportunidad de redimirse con la novena temporada, que llegará en otoño de este 2021.

Prison Break

El revival que tuvo Prison Break con la quinta temporada no convenció a los fans, lo que hizo que entrase en esas series cuyo regreso no logró cautivar de la misma forma que la emisión original.

Two and a Half Men

El final de Two and a Half Men es uno de los que más rechazo ha causado, el resucitar de algo al personaje de Charlie Sheen fue visto como algo absurdo.

Gossip Girl

A Gossip Girl le sucedió algo similar a How I Met Your Mother, el haber vivido tanto tiempo bajo la premisa de un misterio provocó que los fans no terminasen del todo convencidos de su final.

The Vampire Diaries

Tras ocho temporadas, The Vampire Diaries terminó en 2017 con un desenlace que provocó una fuerte división en el fandom.

How to Get Away with Murder

Ha sido el caso más reciente de serie que ha sufrido el desgaste de los años. Tras tres temporadas muy aplaudidas, las tres últimas fueron descenso continuo lleno de altibajos. El capítulo final solo terminó de confirmar que la ficción ya estaba muy tocada.