El calvario de la creadora de Friends: "Es doloroso mirarte al espejo"

Marta Kauffman, una de las creadoras de Friends, se refirió a las cosas que más la avergüenzan de la sitcom de culto que elevó al estrellato a Jennifer Aniston y Courtney Cox.

Friends es una de las sitcoms mejor valuadas de la historia de la televisión y ayudó a elevar al estrellato las carreras de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry y David Schwimmer, además de tener un estatus de culto, lo que le valió un emotivo especial con el reencuentro de los actores, a 27 años de su estreno. Pero con el revisionismo del show surgieron las críticas hacia la falta de diversidad étnica y el contenido homofóbico, transfóbico y gordofóbico de muchos chistes, aspectos sobre los que reflexionó Marta Kauffman, una de las creadoras del programa.

En diálogo con Los Ángeles Times, la showrunner de la serie mencionó que “admitir y aceptar la culpabilidad no es fácil. Es doloroso mirarte al espejo. Me avergüenza no haber sido más consciente hace 25 años”. Para Kauffman -quien creó Friends junto a David Crane- las críticas hacia Friends fueron "difíciles y frustrantes", pero generaron un efecto positivo en ella, ya que le hicieron darse cuenta de la importancia de la representación de las diversidades en la pantalla.

“Después de lo que le ocurrió a George Floyd empecé a ser consciente de que había participado del racismo sistémico sin darme cuenta nunca de ello. Ese fue el momento en que empecé a analizar las formas en las que había participado. Entonces, supe que tenía que corregir el rumbo”, precisó.

Las acciones de Marta Kauffman para corregir su error

Para compensar su falla, Marta hizo una donación de cuatro millones de dólares al departamento de estudios afroamericanos de la Universidad Brandeis, en Estados Unidos y su siguiente paso será promover una mayor diversidad en sus próximos proyectos, algo que cumplió con la adorable serie Grace and Frankie (todas las temporadas de la comedia dramática están disponibles en Netflix).

“Quiero asegurarme de que, a partir de ahora, en cada producción que lleve a cabo, haré un esfuerzo consciente por contratar gente de color y buscar guionistas jóvenes de color. Quiero saber que actuaré de otra forma a partir de ahora. Y entonces sentiré que me quito ese peso de encima”, cerró Kauffamn. Las 10 temporadas de Friends y el especial con el reencuentro de los actores está disponible para su reproducción en la plataforma de streaming HBO Max.