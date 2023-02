El calvario de Jenna Ortega durante el rodaje de Merlina: "Lloraba histéricamente"

La actriz de la serie Merlina no la pasó nada bien durante el rodaje y en recientes declaraciones contó su triste verdad, en tanto Netflix ya confirmó una segunda temporada del show que se desprende de los Locos Addams.

Desde su estreno en Netflix, Merlina se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma y la noticia de una segunda temporada en desarrollo, nuevamente protagonizada por Jenna Ortega como la hija de la familia Addams, generó una ola de reacciones positivas entre los fans. Alegría que se vio opacada por las últimas declaraciones de la actriz, quien reveló haber sufrido un duro calvario mientras rodaba la producción creada por Tim Burton.

En declaraciones recogidas de Variety, Ortega contó cómo fue el exigido proceso de creación al que debió someterse para componer a Merlina y que la tuvo aprendiendo esgrima, alemán, piragüismo y violonchelo durante los meses que duró el rodaje. "Me presentaba en el plató dos horas antes, trabajaba entre 12 y 14 horas al día, volvía a casa, me enchufaba a Zoom y daba cualquier clase que tuviera. O llegaba a mi apartamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Era ir constantemente, y si podías un fin de semana (si no estábamos rodando el sexto día de esa semana), era: 'Muy bien, pues entonces, te daremos las clases entonces", indicó.

Pero la escena del violonchelo y el Paint It Black no fue nada fácil para la intérprete, que tuvo que tocar en un instrumento una partitura para dos: "No dormí nada. Me tiré de los pelo. Son tantas las llamadas por FaceTime que mi padre contestó en las que yo lloraba histéricamente...". Más allá de su estado de presión y exigencia, reveló que Tim Burton no paraba de tranquilizarla. "Oh, no te preocupes, lo vas a hacer genial. Va a quedar genial", contó Ortega que le decía el creador de Edward Scissorhands y Beetlejuice.

"Ni siquiera sabía dónde se suponía que tenían que ir mis manos y luego tuve que hacer salir dos violonchelos de un violonchelo, lo cual era ridículo. Empezamos a quedarnos sin tiempo porque Merlina aparece en casi todas las escenas. Tuvieron que empezar a utilizar dobles de acción u ocasionalmente dobles de chelo si no tenían tiempo de conseguir manos, pero yo me empeñé en estar lo mejor preparada posible porque quería que pudieran utilizarme a mí misma, porque es mucho más creíble si puedes verte la cara", cerró.

Cuál es la trama de Merlina

"La serie es un misterio detectivesco impregnado de elementos sobrenaturales sobre los años de Merlina como estudiante en la Academia Nunca Más. En ella se ven los intentos de Merlina por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Y todo eso mientras gestiona sus nuevas, y complicadísimas, relaciones en Nunca Más", reza la sinopsis oficial de la nueva ficción de Netflix que cuenta con Tim Burton (Ed Wood, Beetlejuice, Marcianos al ataque) como productor ejecutivo y director de cuatro episodios.