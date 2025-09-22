Dónde ver online "Task", la serie de Mark Ruffalo de gran éxito: esta es la forma

"Task" (2025). Miniserie de HBO.

La nueva miniserie Task, que promete ser de lo mejor del año, combina varios ingredientes como actuaciones de alto nivel, un guion muy bien construido en torno a la tensión, la atmósfera intensa de la serie está muy bien armada y está repleta de conflictos que hacen que el enganche sea fácil.

Este nuevo thriller está disponible para verse en HBO Max, en Latinoamérica, para lo cual es necesario contar con una suscripción a la plataforma. La historia es perfecta para quienes buscan que algo les mantenga en alerta, les emocione y les permita reflexionar la construcción de nuestra sociedad, entre el bien y el mal.

¿De qué trata "Task"?

Task es una miniserie de drama y crimen creada por Brad Ingelsby, responsable también de Mare of Easttown. Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, en Estados Unidos, el protagonista, que es Tom Brandis (interpretado por Mark Ruffalo), agente del FBI que lidera una unidad especial, se encarga de investigar una ola de robos violentos.

En el otro lado está Robbie Prendergrast (interpretado por Tom Pelphrey), un padre de familia quien trabaja como recolector de basura, pero lleva una doble vida clandestina vinculada a los robos. Además del conflicto criminal, la serie explora temas como la culpa, el trauma, las fallas familiares, tensiones de clase y el dilema moral de los personajes envueltos en circunstancias límite.

El avance en la historia de "Task"

Se estrenó el 7 de septiembre de 2025 .

. La temporada consta de 7 episodios .

. El episodio final será transmitido el 19 de octubre de 2025.

Robbie (Tom Pelphrey) junto a sus hijos en la miniserie "Task".

Hasta la fecha, se han publicado tres episodios que ya muestran el choque entre los protagonistas Tom y Robbie, tanto en lo profesional como lo personal. En los episodios iniciales se establecen las rutinas paralelas: la vida doméstica de Tom después de haber sufrido una tragedia familiar, y la vida doble de Robbie como asaltante.

Se intensifica el conflicto cuando una operación criminal de Robbie sale mal y llama la atención del FBI. Hay dilemas con su familia, con sus motivaciones, y con cómo ocultar lo que hace. También se introduce el sufrimiento personal de Tom: el agente vuelve al campo tras la tragedia y lidia con su rol profesional y el familiar.