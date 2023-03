Confusa revelación: filtraron cómo terminará Stranger Things 5

La querida serie de terror y aventuras Stranger Things está cerca de finalizar y sus creadores se sinceraron ante los fans y compartieron una revelación de la quinta temporada.

La quinta temporada de Stranger Things sigue ultimando su guión y los escritores de la serie, que llevan trabajando a conciencia en su trama desde el pasado mes de agosto, ofrecieron nuevos detalles sobre la entrega final de la ficción emblema de Netflix. Unas declaraciones -las de los guionistas- que llamaron profundamente la atención por su extravagante comparación.

"La temporada 5 es como si la temporada 1 y 4 tuvieran un bebé. Y luego a ese bebé le inyectaron esteroides", publicó en Twitter la cuenta oficial de los guionistas de Stranger Things, que cuenta con millón y medio de seguidores en la red social. Lo que deja claro esta singular descripción, además de que la última entrega de la serie va a combinar elementos de la primera y cuarta temporada, es que va a ser la más espectacular de todas.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, ya comentaron anteriormente que la quinta temporada de Stranger Things que comenzará a rodarse en junio- volverá a las raíces de su primera entrega, retomando el tono de los primeros capitulos y centrándose en muchos de los personajes originales. La historia se desarrolló entonces integramente en Hawkins, mientras que la cuarta viajó a otros lugares como California o Rusia.

La quinta temporada de la exitosa ficción de Netflix arrancará después de la invasión de Hawkins por el Upside Down, y, según los Duffer, "presentará un salto temporal significativo". "Idealmente, hubiéramos filmado las temporadas 4 y 5 consecutivamente, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo. Así que estas son todas las discusiones que vamos a tener con nuestros guionistas cuando comencemos", comentó la pareja de cineastas.

Aunque Stranger Things llegará a su fin con su quinta temporada, la historia creada por Matt y Ross Duffer continuará fuera de Netflix, concretamente en los escenarios. La serie dio pie a una obra de teatro, Stranger Things: The First Shadow, que se representará en el Phoenix Theatre de Londres y que formará parte del canon oficial. Por el momento no hay una fecha de estreno estimada para la última tanda de episodios que cerrarán la historia de Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos.