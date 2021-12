Así es el trailer de How I Met Your Father, secuela de How I Met Your Mother

Hilary Duff y Kim Cattrall protagonizan el tráiler de How I Met Your Father, secuela de la exitosa serie How I Met Your Mother. La serie de Hulu ya anunció su fecha de estreno oficial.

20 de diciembre, 2021 | 18.11

Así es el trailer oficial de How I Met Your Father, comedia que se desprende de How I Met Your Mother.

Hulu ya prepara el estreno de How I Met Your Father (Cómo conocí a tu padre), secuela de la serie How I Met Your Mother. La plataforma publicó el tráiler de la ficción, que cuenta con Hilary Duff y Kim Cattrall como protagonistas. Ambas actrices dan vida al mismo personaje, Sophie, en diferentes etapas de su vida. "Esta es la historia de cómo conocí a tu padre. Era difícil vivir en 2022, siempre había otro lugar al que ir, otra persona con la que podrías estar", dice Cattrall. "Sé que esto sonará muy loco pero he ido a 87 citas de Tinder este año. Hoy es el primer episodio de mi próxima gran historia de amor", confiesa Duff. "Que le den a madurar. Todavía podemos tomar malas decisiones unos años más", añade la protagonista en el trailer que lanzó Hulu. "Es muy difícil conocer a alguien y conectar", expresa el trailer, adelantando que el personaje de Duff no lo tendrá nada fácil en el terreno amoroso. El clip también presenta a los amigos de Sophie: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma). Isaac Aptaker y Elizabeth Berger son los creadores de How I Met Your Father, que también cuenta en su reparto con Josh Peck, Ashley Reyes y Daniel Augustin, entre otros. La serie se estrena en Hulu el 18 de enero de 2022. El relato se centrará en la protagonista y en su grupo de amigos, sus cuestionamientos sobre quiénes son, cuáles son sus anhelos en la vida y, principalmente, en su búsqueda del amor en una época signada por las aplicaciones de citas y las redes sociales, con todas las facilidades y complejidades que traen aparejadas. De esta manera, Hillary Duff continuará así su presencia en la televisión luego del final de Younger, la comedia dramática cuya última temporada fue lanzada a mediados de abril de 2021 en la plataforma de streaming Paramount+, y en la que la actriz trabajó desde 2015. La serie original se emitió entre 2005 y 2014. Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris y Cobie Smulders protagonizaron la producción, que sumó un total de nueve temporadas. How I Met Your Mother ganó 10 premios Emmy y, recientemente, fue elegida en el puesto 86 en la lista de las mejores 100 series de todos los tiempos que publicó la BBC.