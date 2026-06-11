De Río Gallegos al Mundial 2026: quién es Shei, la DJ argentina que musicaliza la fiesta del fútbol en México

De Río Gallegos al Mundial 2026: quién es Shei, la DJ argentina que hará vibrar la fiesta del fútbol en México.

Mientras millones de fanáticos siguen la cuenta regresiva para el Mundial FIFA 2026, una argentina se prepara para ser parte de uno de los eventos más importantes del planeta. Se trata de Shei, la DJ nacida en Río Gallegos que logró construir una destacada carrera internacional en México y que ahora pondrá música a distintas activaciones oficiales vinculadas a la Copa del Mundo.

Radicada desde hace años en territorio mexicano, Shei se convirtió en una de las figuras femeninas más reconocidas de la escena hard dance en Latinoamérica. Su crecimiento fue acompañado por presentaciones en algunos de los festivales más prestigiosos del circuito electrónico mundial, compartiendo cartel con artistas de primer nivel y actuando frente a miles de personas en escenarios emblemáticos.

Entre los eventos que marcaron su carrera aparecen nombres de peso como Tomorrowland, Ushuaïa Ibiza, EDC Las Vegas, Dreamfields y Medusa Festival, experiencias que la posicionaron como una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección internacional dentro del género.

La historia de Shei, la dj argentina que triunfa en el mundo

Sin embargo, su historia no se limita únicamente a los festivales. En los últimos años también abrió un camino poco explorado par a las mujeres dentro del deporte profesional al convertirse en DJ oficial de Cruz Azul, uno de los clubes más populares de México. Desde ese lugar logró fusionar el espectáculo de la música electrónica con la pasión futbolera, llevando shows en vivo a estadios y eventos deportivos de gran convocatoria.

Esa conexión entre música y fútbol la llevó a participar en encuentros de enorme relevancia, entre ellos la final de la CONCACAF Champions Cup, consolidando una propuesta innovadora que hoy encuentra su punto más alto con su participación en las celebraciones relacionadas con el Mundial 2026.

Shei se convirtió en una de las figuras femeninas más reconocidas de la escena hard dance en Latinoamérica.

Durante las próximas semanas, Shei formará parte de diversas activaciones organizadas en Ciudad de México, donde miles de aficionados locales y turistas podrán disfrutar de sus sets en espacios públicos especialmente preparados para acompañar la fiesta mundialista. Con más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales y una carrera que no deja de crecer, la artista santacruceña se transformó en una embajadora inesperada del talento argentino en el exterior.

"Argentina me dio mis raíces y México me dio la oportunidad de construir mis sueños. Hoy tengo el orgullo de representar esa historia siendo parte de las celebraciones alrededor del Mundial FIFA 2026", expresó la DJ, que vivirá una experiencia única en el mayor evento deportivo del planeta.

A un año de haber conquistado algunos de los escenarios más importantes de la música electrónica, Shei suma ahora un nuevo capítulo a su trayectoria: ser una de las artistas argentinas que tendrá presencia en el universo del Mundial 2026, llevando ritmo, energía y una historia de superación que cruzó fronteras.