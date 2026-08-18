Reparto y de qué trata "Yo, Narciso", la película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

La cartelera nacional se prepara para recibir un acontecimiento de alto impacto popular: el estreno de Yo, Narciso, la nueva propuesta que vuelve a reunir en la pantalla grande a dos gigantes del entretenimiento, Adrián Suar y Natalia Oreiro. Tras el enorme éxito que supieron cosechar juntos en la televisión, la dupla rioplatense se reencuentra bajo la dirección de Marcos Carnevale para dar vida a una comedia ácida, inteligente y contemporánea. Fiel a su estilo reflexivo pero accesible, Suar regresa al cine también como director, de la mano de la productora Pampa Films con un relato que expone sin piedad los laberintos del ego, las apariencias y la validación en la era digital.

Un espejo sobre las obsesiones y las vanidades modernas

La trama de Yo, Narciso gira en torno a la vida de un hombre sumido por completo por la construcción de su propia imagen. El personaje principal, interpretado por Suar, vive atrapado en una burbuja de vanidad, priorizando el reconocimiento social, el éxito profesional y la admiración externa por encima de sus vínculos personales más reales y profundos. Sin embargo, su perfecta estructura comienza a resquebrajarse cuando un evento inesperado desarticula su cotidianidad y lo fuerza a enfrentarse cara a cara con sus mayores inseguridades.

Allí entra en juego el personaje de Natalia Oreiro: Rocío, una investigadora académica que funciona como contrapeso dramático y cómico, desafiando las certezas del protagonista y obligándolo a mirarse en un espejo despojado de filtros. La película combina pasajes de humor incisivo con momentos de introspección, retratando cómo la búsqueda desmedida de atención puede aislar a las personas en un universo de soledad.

Natalia Oreiro protagoniza junto a Adrián Suar. (Crédito de foto: Pampa Films)

Un elenco que potencia "Yo, Narciso"

Para dar vida a esta sátira sobre los excesos de la vanidad, la producción armó un reparto secundario con figuras reconocidas del teatro, la televisión, las redes sociales y el cine. El elenco se completa con las actuaciones de: