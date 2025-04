Vuelve Mr Bungle a la Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca en Obras

Conocé cómo conseguir entradas para Mr Bungle.

Después de casi tres años de su primera visita al país, Mr. Bungle confirma su regreso a Buenos Aires con un show histórico. La cita será el 30 de septiembre de 2025 en el Estadio Obras Sanitarias, uno de los escenarios más emblemáticos del rock nacional. Esta será la primera vez que la banda se presenta en ese mítico lugar, y lo hará con una formación que roza lo legendario: Mike Patton, Scott Ian, Trey Spruance, Trevor Dunn y Dave Lombardo subirán juntos al escenario en una noche que promete ser demoledora. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 24 de abril a las 16, a través del sitio oficial Ticketing.

La banda, conocida por su estilo inclasificable y experimental, llega con una propuesta que mezcla pasado y presente. Conformada originalmente en 1985 en el condado de Humboldt, California, Mr. Bungle nació como una banda de thrash metal con fuertes elementos de avant-garde, funk, ska y jazz, entre muchos otros géneros.

Fundada por los adolescentes Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn, la agrupación logró un contrato con Warner Bros. en 1989, algo insólito para una propuesta tan arriesgada. Entre 1991 y 1999 editaron tres discos de estudio y giraron por todo el hemisferio occidental, ganándose un culto fervoroso que perdura hasta hoy.

Cómo es el regreso de Mr Bungle a Obras Sanitarias

Tras una pausa de 20 años, el regreso tomó forma con un ambicioso proyecto: regrabar su primer demo The Raging Wrath of The Easter Bunny (1986) con sonido y producción profesional. Para ello, los miembros fundadores convocaron a dos gigantes del metal: Scott Ian de Anthrax y Dave Lombardo de Slayer. El resultado fue un disco feroz y sin adornos, grabado en solo diez días en 2020. Este renacer significó también el regreso a los escenarios bajo el nombre de Mr. Bungle, ahora con una energía rejuvenecida y una brutalidad musical intacta.

Mr Bungle en Obras Sanitarias: cómo conseguir entradas

Las entradas se pueden conseguir desde el 24 de abril. Los precios, como en todos los eventos de este tipo, varían según el sector para el que se quiere sacar. Los cuáles se sabe que son:

Campo: $85.000.

Platea norte: $95.000.

Popular este: $75.000.

Popular oeste: $75.000.

Cómo acceder a entradas para Mr Bungle.

El recital en Obras será parte de esta etapa de consolidación del "nuevo" Mr. Bungle, donde interpretan tanto clásicos de su discografía como temas regrabados del demo original e incluso canciones inéditas de los años ochenta. El show forma parte de una producción de Fenix Entertainment, la empresa argentina que en los últimos años ha liderado la realización de grandes eventos musicales en el país y la región. Con presencia en varios países de América y Europa, Fenix apuesta por brindar experiencias únicas, y este concierto de Mr. Bungle promete estar a la altura.

Para los fans argentinos, esta será una oportunidad irrepetible de ver a cinco leyendas del metal compartiendo escenario en un recinto con historia. Obras se prepara para una noche intensa, eléctrica y visceral. Las entradas, como suele ocurrir con este tipo de eventos, podrían agotarse rápidamente. Si alguna vez te preguntaste cómo suena la locura hecha música, Mr. Bungle tiene la respuesta, y la va a gritar con todo el volumen el 30 de septiembre en Buenos Aires.