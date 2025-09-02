Llega Latin Mafia en el C Art Media 2025: entradas, precios y fecha de cuándo toca

Llega Latin Mafia por primera vez a Buenos Aires.

El fenómeno musical Latin Mafia confirma su tan esperado show en Buenos Aires, como parte de su gira latinoamericana “Aún te odio y te extraño mucho”, en lo que promete ser una noche cargada de emoción, frescura y conexión con el público argentino. Formado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, este grupo irrumpió en la escena musical desde la independencia, conquistando millones de oyentes con apenas unos sencillos en Spotify.

Hoy, con más de 8.6 millones de oyentes mensuales, se consolidan como una de las propuestas más innovadoras de la música latina contemporánea. Su sonido trasciende géneros, navegando con naturalidad entre R&B, reggaetón, trap, indie, pop, Afrobeat y EDM. Temas como Patadas de Ahogado, Flores, Julietota, Se Fue la Luz y No Digas Nada se convirtieron en himnos generacionales, reafirmando su capacidad de conectar con emociones profundas y universales.

Cuándo toca Latin Mafia en Buenos Aires 2025 y cómo comprar entradas

Latin Mafia se presenta el proximo 17 de octubre de 2025 en C Art Media.

Las entradas se pueden comprar a trravés de la página livepass.com.ar.

Precios de entradas para Latin Mafia en Buenos Aires 2025

Entrada general: $75.000 (sin incluir costo de servicio).

Actualidad y reconocimiento internacional de Latin Mafia

El trío mexicano Latin Mafia.

En 2024 lanzaron su primer álbum Todos los días todo el día, considerado por medios como Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER como uno de los mejores discos del año. Su listening party gratuito en el Palacio de los Deportes de México reunió a más de 18.000 personas, convirtiéndose en un evento histórico e inédito en su país. Su rápido ascenso los llevó a los festivales más importantes de la región y el mundo: Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile, Estéreo Picnic (Colombia), Festival Picnic (Costa Rica), Empire (Guatemala), Baja Beach Fest (México) y hasta Coachella en EE.UU., además de su participación en el Camp Flog Gnaw Carnival de Tyler, the Creator en Los Ángeles.

El año pasado recibieron una nominación al Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Nuevo Artista” y obtuvieron el galardón a “Mejor Canción Latin Fusion Pop” en Premio Lo Nuestro gracias a su éxito Siento que merezco más. Ese mismo tema los llevó a presentarse en la icónica plataforma COLORS en Berlín. Frente a su gran trrascendencia, artistas internacionales también reconocieron su talento: Fred Again remezcló Patadas de Ahogado en vivo y Arcángel los invitó a compartir escenario en Ciudad de México.