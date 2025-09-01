Nuevas entradas para Miguel Mateos en el Movistar Arena 2025: precios, fecha de cuándo toca y dónde comprar

Miguel Mateos se presenta con un recital en el Movistar Arena.

El reconocido e histórico cantante argentino Miguel Mateos estará cerrando su exitosa gira por el 40 aniversario de su emblemático álbum en vivo “Rockas Vivas” con un show imperdible. El pasado 3 de julio el artista agotó con varias semanas de anticipación todas las localidades del Movistar Arena y fue sin dudas uno de los show del año, con una increíble puesta de escena y luces y un sonido demoledor y preciso.

En 2025 se presentó con este espectáculo en Chile y en gran parte de Argentina con entradas agotadas. Hará un total de 24 conciertos en nuestro país y también visitará Perú y Uruguay. Mateos es uno de los músicos más importantes e influyentes del continente, sus canciones han sido una fuente de inspiración para generaciones de músicos alrededor del mundo, por lo que trascendió ampliamente fronteras.

Cuándo toca Miguel Mateos y por dónde comprar entradas

Miguel Mateos se presenta el próximo 6 de diciembre a las 20 horas en el Movistar Arena

Las entradas se pueden comprar en la página movistararena.com.ar

Precios de entradas para Miguel Mateos en el Movistar Arena

Campo sentado: desde $65.000 a $85.000

desde $65.000 a $85.000 Platea baja: desde $60.000 a $70.000

desde $60.000 a $70.000 Platea alta: desde $40.000 a $45.000

Miguel Mateos celebra los 40 años de "Rockas Vivas"

Miguel Mateos junto a su banda.

"Rockas Vivas" es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock argentino y fue editado en 1985. Ése fue el año de la explosión del rock y pop nacional, en plena recuperación democrática. Este disco se convirtió en un extraordinario éxito comercial y artístico tanto en Argentina, como también en toda Latinoamérica, por lo que atravesó el paso del tiempo.

La presentación del álbum en agosto de 1985 con 4 fechas agotadas en el Luna Park marcó un hito de convocatoria para un artista de rock argentino. “Rockas Vivas” sigue siendo hoy, uno de los discos más vendidos de la historia del rock nacional con más de 500.000 copias. Canciones como “Perdiendo el control”, “Va por vos, para vos”, “Tirá para arriba”, “Un poco de satisfacción”, “Un gato en la ciudad” y “En la cocina (Huevos)” se convirtieron en himnos de varias generaciones hasta la actualidad.

"Decidí hacer una retrospectiva porque me di cuenta de la arrolladora fuerza de las canciones hechas con fuego, sangre, sudor y lágrimas. Mi vida desde 1981 a 1985 y la vida de todos, 40 años del álbum ‘Rockas Vivas’, como una síntesis premonitoria desde la clandestinidad y acomodado en mi artística trinchera, celebro el 2025 con todos ustedes", destacó Mateos sobre el lanzamiento de esta gira.