Entradas Snarky Puppy en Argentina 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca.

Snarky Puppy regresa a la Argentina y los fanáticos ya cuentan los días para verlos en vivo. El colectivo musical estadounidense, reconocido mundialmente por su virtuosismo y su capacidad de reinventarse con cada nuevo proyecto, confirmó dos presentaciones en Buenos Aires. Este esperado reencuentro con el público argentino promete ser una de las citas musicales más destacadas del año.

La banda liderada por el bajista Michael League, cinco veces ganadora del Grammy, presentará su último trabajo discográfico, la edición aniversario de We Like It Here, junto a un recorrido por sus discos más celebrados. A continuación te contamos cuándo serán las dos presentaciones y todo sobre las entradas.

Cuándo toca Snarky Puppy en Argentina 2025 y dónde será el show

La cita con Snarky Puppy será los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21 en el espacio C Art Media, ubicado en Av. Corrientes 6271, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires.

Snarky Puppy regresa a la Argentina con dos presentaciones en septiembre.

C Art Media es un complejo artístico y cultural que en pocos años se consolidó como un polo de referencia para la música, el teatro, las artes visuales y las propuestas gastronómicas de vanguardia. En el corazón del barrio de Chacarita, este espacio, instalado en una antigua fábrica metalúrgica, es hoy uno de los centros culturales privados más importantes de Latinoamérica.

Snarky Puppy presentará su trabajo más reciente, que incluye una remezcla y remasterización de We Like It Here por su décimo aniversario, con tomas inéditas y versiones alternativas. También sonará su celebrado Empire Central, una “carta de amor a Texas” que fusiona jazz, funk, soul clásico, gospel moderno y más, reflejo del permanente movimiento estilístico de la banda.

Snarky Puppy Argentina 2025: precios de las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para los shows de Snarky Puppy en Argentina ya están a la venta a través de la plataforma TuEntrada.com. Los tickets tienen un valor a partir de $75.000. Como suele suceder con cada visita del colectivo de músicos, se espera que las entradas se agoten rápidamente, sobre todo por la combinación entre la potencia de su propuesta sonora en vivo y la expectativa que genera cada una de sus giras internacionales.

Desde que irrumpieron en la escena musical con una propuesta que escapa a cualquier etiqueta fácil, Snarky Puppy no ha dejado de evolucionar. Lejos de encasillarse, han transitado del jazz más sofisticado al groove más visceral sin perder nunca el foco: comunicar algo profundo, sin simplificar su arte. Tal como expresó Michael League, “la música tiene que sentirse como si estuviera en movimiento”.