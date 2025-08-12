Entradas Santiago Motorizado, gira mundial 2025: precios, fechas y dónde toca

Santiago Motorizado se presenta en Argentina y distintas partes del mundo.

Santiago Motorizado atraviesa sin lugar a dudas uno de los momentos más importantes de su carrera. El nacido en La Plata y ex líder de Él Mató a un Policía Motorizado lanzó en este 2025 "El Retorno", nombre con el que bautizó a su primer álbum solista. Un disco por el que ahora prepara un gira que empezará por Argentina, y después la llevará a distintos puntos de Latinoamérica y le mundo.

El disco "El Retorno" fue grabado en dos etapas: una primera en febrero de 2021 en Romaphonic (Buenos Aires), y una segunda en julio de 2024 en Sonic Ranch, uno de los estudios más reconocidos de Estados Unidos, ubicado en Texas. En este álbum, el artista presenta temas como "Amor en el Cine", "Google Maps", "Pienso en Vos", "El Gomoso", y "La Revolución", con videoclips y grandes producciones.

Fechas de la gira mundial 2025 de Santiago Motorizado y dónde toca

17-8 Neuquén

22-8 Rosario

23-8 Córdoba

29-8 Medellín (Colombia) con entrada gratuita

31-8 Bogotá (Colombia)

4-9 Buenos Aires (Teatro Gran Rex)

6-9 Montevideo (Uruguay)

10-9 San Juan

11-9 Mendoza

12-9 San Luis

13-9 Río Cuarto

14-9 Junín

2-10 Tandil

3-10 Necochea

4-10 Mar del Plata

10-10 La Plata

12-10 Santa Fe

21-10 Chicago (Estados Unidos)

24-10 San Juan (Puerto Rico)

25-10 Miami

28-10 Nueva York

1-11 Granada

Por dónde comprar entradas y precios

Entradas disponibles a través de https://linktr.ee/santiago.motorizado

Precios: van de $30.000 a $57.000

Lanzamiento de "El Retorno"

El Retorno es una obra íntima y poderosa, donde las canciones fluyen atravesadas por algunas de las pasiones más profundas de Santiago Motorizado, que tienen que ver con el cine, la amistad, el humor, el misterio y el amor. Como el camino de un antihéroe que se construye en la derrota, sus melodías imbatibles pueden convertirse en salvación. De esta manera, este será un concierto único para descubrir en vivo el universo emocional de uno de los artistas más queridos y relevantes de la escena del rock latinoamericano.

Así las cosas, la gira por el állbum empieza en 10 días en Neuquén y luego sigue por Rosario, Córdoba, Medellín y Bogotá. La presentación en la Ciudad de Buenos Aires será el 4 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Después vendrán Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, México, España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Australia y más. Faltan aún confirmar las fechas pàra después del 1 de noviembre en Granada.