Entradas para el homenaje a María Elena Walsh en la Usina del Arte 2025: precios y fecha de cuándo es

El show cuenta con Katie Viqueira junto con su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina.

Llega a la Usina del Arte un homenaje histórico a la cantautora argentina María Elena Walsh. Una figura central en la historia del país, conocida principalmente por sus canciones y libros para niños, con un gran compromiso político y social, atravesada por la última Dictadura Militar y teniendo que enfrentar la censura del Gobierno de facto. Se trata de un show que es iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de Katie Viqueira junto con su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina.

El espectáculo lleva el nombre de María Elena Walsh Sinfónico y tendrá un repertorio seleccionado que atraviesa algunas de las canciones más reconocidas de María Elena Walsh. Entre los títulos elegidos se incluyen piezas como Manuelita, La cigarra, Canción para bañar la luna, Barco quieto y El Reino del Revés, que serán interpretadas con arreglos sinfónicos originales, lo que hace de esta una propuesta imperdible.

Cuándo es el homenaje a María Elena Walsh

El show María Elena Walsh Sinfónico será el próximo domingo 5 de octubre a las 17 en el Auditorio de la Usina del Arte, ubicado en Agustín R. Caffarena 1, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por dónde comprar entradas y precios para el homenaje a María Elena Walsh

La entrada para María Elena Walsh Sinfónico es libre y gratuita .

. Requiere inscripción previa y sin costo, en el link usinadelarte.ar que estará disponible a partir del 29 de septiembre a las 16.

Ficha técnica de "María Elena Walsh Sinfónico"

