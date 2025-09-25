Entradas Él Mató a un Policía Motorizado en estadio Obras 2025: precios y fecha de cuándo toca

Vuelve Él Mató a un Policía Motorizado y estará presente en Obras.

En un año marcado a fuego por el lanzamiento de su primer álbum como solista, Santiago Motorizado vuelve a su banda de siempre para celebrar el aniversario de tres discos que dieron sello al estilo de esta agrupación surgida en La Plata. Se trata de Él Mató a un Policía Motorizado, que se presentará en el mítico estadio Obras para culminar el año a lo grande, en un reencuentro con sus fans de toda la vida y con aquellos que se sumaron en el camino.

La banda va a celebrar los 20 años de su trilogía emblemática: Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008). Tres discos que trazaron el mapa sonoro y estético de la banda, y que hoy regresan en vivo para revivir una etapa clave de su carrera. Esta obra en tres capítulos atraviesa el nacimiento, la vida y la muerte. Cada EP abrió un universo propio de imágenes urbanas y emocionales, dejando canciones que con el tiempo se volvieron clásicos y piezas infaltables en sus shows.

Cuándo toca y por dónde comprar entradas para Él Mató a un Policía Motorizado en el estadio Obras

La presentación de Él Mató a un Policía Motorizado será el sábado 20 de diciembre en Obras .

. Las entradas se encuentran disponibles a través de la página CoolCo.

Precios de las entradas para Él Mató a un Policía Motorizado

Platea Norte: $60.000

Popular Este: $40.000

Popular Oeste: $40.000

Campo: agotado

El regreso de Él Mató a un Policía Motorizado

El grupo presenta este recital como el 20º aniversario de la trilogía sobre el nacimiento, la vida y la muerte. Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008) le dieron a Él Mató a un Policía Motorizado una identidad en la escena independiente y también los llevó a cruzar fronteras. En 2010 debutaron en Europa en el festival Primavera Sound de Barcelona, con una presentación aclamada por público y prensa. Al año siguiente, regresaron a España, Reino Unido y Francia, consolidando así su proyección internacional.

“Esa trilogía fue el comienzo de todo, una manera de decir quiénes éramos y qué buscábamos. Volver a esas canciones después de 20 años es reencontrarnos con nuestra esencia, con la fuerza que nos impulsó desde el principio”, expresó Santiago Motorizado. De esta forma se presenta esta oportunidad de reencontrar a la banda y volver a experimentar en vivo aquellas canciones que definieron un antes y un después en su recorrido artístico como El héroe de la Navidad, Chica rutera, Amigo piedra, Vienen bajando, Mi próximo movimiento y El día del huracán, entre muchas otras.