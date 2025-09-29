Entradas para DJ Nick Warren en Argentina 2025: precios, dónde comprar para The Soundgarden y fecha de cuándo toca

DJ Nick Warren llega a Obras 2025.

Se viene una gran oportunidad de disfrutar de la mejor música en el estadio Obras, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la llegada de The Soundgarden, el aclamado proyecto y sello discográfico liderado por el legendario Nick Warren, un DJ y productor de música electrónica inglés, de los más famosos del género.

Reconocido por su estilo hipnótico y emocional, Nick Warren se ha consagrado como uno de los grandes referentes del progressive y organic house . Su capacidad para crear paisajes sonoros envolventes lo ha convertido en una figura clave en la escena electrónica global. The Soundgarden su sello insignia, no solo es sinónimo de calidad musical, sino también de experiencias sensoriales profundas e inolvidables.

Cuándo toca DJ Nick Warren en Obras 2025 y por dónde comprar entradas

El recital del DJ Nick Warren se presenta en el estadio Obras el viernes 21 de noviembre de 2025 .

Las entradas se pueden comprar en la página CoolCo.

Precios de entradas para DJ Nick Warren en Obras 2025

Campo : desde $30.000

: desde $30.000 Campo VIP: desde $60.000

DJ Warren habló de su presentación en Obras

DJ Nick Warreb, una leyenda de la música electrónica.

"Lo que estamos haciendo son shows en vivo. El primero es en noviembre en Soundgarden, el 21, en Buenos Aires. Nunca hice un set live de 'Nick Warren', así que la preparación va a ser conmigo arriba del escenario con sintetizadores, más Nicolás Rada en sintetizadores y Mercurio en la guitarra, por lo que seremos tres arriba del escenario", señaló meses atrás el artista, en diálogo con Billboard Argentina.

Y detalló que "será un set de 90 minutos". "Haremos un mix del álbum con algunos de los clásicos, como Buenos Aires y otros tracks antiguos. Nick y yo lanzamos una nueva versión que se llama 'Dead Eyes Opened' hace un año en Soundgarden, así que también haremos una versión nueva con Mercurio. Será un live completo con banda, realmente muy emocionante", resaltó.

Cómo comenzó la carrera de DJ Nick Warren

Nick Warren comienza su carrera en 1987, especializándose en el reggae y la música independiente. A inicios de 1990, ya se había convertido en uno de los disc jockeys más importantes de Brístol, gracias a que fungió como telonero de Massive Attack. A mediados de ese mismo año, comenzó su residencia en el centro nocturno Cream de Liverpool. En 1994, mientras era empleado de una tienda de discos, Warren conoció al productor Jody Wisternoff, con quien decidió trabajar conjuntamente. La primera producción del dueto fue la canción Paradise is the Sound, que daría inicio a una carrera larga y exitosa.