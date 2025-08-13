Debuta el X Festival en Flores con Expulsados, Loquero y más: entradas, fechas y horarios

El espíritu del punk rock argentino tiene una nueva cita ineludible. De la mano de Expulsados, una de las bandas más icónicas del género, llega la primera edición del “X Festival vol. 1”, un encuentro que promete ser una explosión de energía, actitud y potencia. Este festival nace con la intención de celebrar y reivindicar la historia de la escena punk nacional, reuniendo a nombres emblemáticos que definieron a toda una generación y abriendo el espacio a nuevas propuestas que mantienen viva la llama.

La fecha que los amantes del punk deben agendar es el sábado 16 de agosto en El Teatro Flores, ubicado en Av. Rivadavia 7800, CABA. A partir de las 17.30, el público podrá sumergirse en una jornada que busca ser inolvidable.

Un line-up de lujo para los viejos y nuevos seguidores

El cartel de esta primera edición es un verdadero banquete para los oídos. Además de los anfitriones, Expulsados, que con su fusión inconfundible de punk ramonero y rock alternativo han dejado una huella imborrable, el festival (producido por California Sun Producciones) contará con la presencia de otras bandas de trayectoria y peso en la escena.

Desde Mar del Plata, Loquero se suma para sacudir el escenario con sus clásicos, reafirmando el lugar que ocupa en el corazón de sus fans. Con 27 años de recorrido en el punk y la autogestión, Quebraditos aportarán su sonido inconfundible. La propuesta única de De Romanticistas Shaolins, que combina punk con sensibilidad pop, promete un show visceral y poético. Por último, Los Yernos, con su mezcla explosiva de punk rock y letras directas, se consolidan como una de las propuestas más frescas y filosas del circuito independiente.

El “X Festival” busca ser ese punto de encuentro entre referentes históricos y las nuevas generaciones que mantienen la esencia del género con la misma fuerza y rebeldía de siempre. Es una oportunidad única para que los seguidores de siempre se reencuentren con la música que los marcó, y para que los más jóvenes descubran la autenticidad y la crudeza del punk en vivo.

Dónde conseguir las entradas para el X Festival

Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse a través del Sistema Passline, o en los puntos de venta físicos: Rivadavia Rock (Floresta), Mala Difusión (Almagro), La Estaka (Quilmes) y Locuras (Morón).

Horarios del X Festival