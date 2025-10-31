¿AC/DC viene a la Argentina en 2026? Qué se sabe del posible recital en el país

AC/DC y un posible regreso a Argentina.

AC/DC ilusiona a sus fans de toda Latinoamérica con una nueva gira en la región. La banda de rock australiana se prepara para lo que puede ser su vuelta a Sudamérica en 2026 y se especula con un regreso a la Argentina después de casi 17 años. Se trata de una posibilidad realmente muy especial de ver una vez más a un grupo que, pese a que los años transcurren, siguen demostrando que son inoxidables.

Cuando se piensa en esta agrupación hay que destacar la gran resiliencia que tuvo para superar grandes golpes en su carrera, como ha sido la muerte del cantante Bon Scott en 1980. Y el ingreso de Brian Johnson a la banda que, lejos de ser un freno que los condene al ostracismo, vino acompañado del disco más vendido en toda su historia, que fue Back in Black. Más cerca en el tiempo, es inevitable pensar en la muerte en 2017 de Malcolm Young, uno de los guitarrista de la banda y hermano del gran Angus Young. Pero este grupo se repone a todo y no para de rockear.

¿Viene AC/DC a la Argentina en 2026?

De cara a lo que será el próximo año, AC/DC prepara una gira que pasaría por Latinoamérica. La gira por Sudamérica incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile, según apuntaba un rumor que circuló con fuerza en los últimos días, aunque existen señales de que podría tratarse más bien de una realidad. Una verdadera gran posibilidad que ilusiona a los fans que se repita la visita que no ocurre desde 2009, cuando el grupo de rock brindó un gran show en el estadio Monumental de River.

La legendaria banda AC/DC en la actualidad.

Sin embargo, el productor cordobés José Palazzo, responsable del Cosquín Rock -uno de los festivales más importantes en Argentina con ediciones en varios países de Latinoamérica, así como en España y Estados Unidos- se ha pronunciado al respecto a fines de octubre de 2025. "Confirmado", sostuvo. Dado que se trata de una voz con autoridad en el mundo de la música, la gente se ilusiona a lo grande con poder volver a verlos en vivo una vez más.

Cuándo vendría AC/DC a la Argentina en 2026

De acuerdo a lo que se especula, AC/DC reservaría fechas para marzo de 2026 en la Argentina. De ser así, será la tercera visita en el país de la banda compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney. Las anteriores fueron en 2009 y en 1996.

Visita en otros países de Sudamérica de AC/DC

En Brasil, el periodista Ancelmo Gois (de red O Globo) aseguró que la banda dará tres shows en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo, con capacidad para 100 mil personas. En Chile, el diario La Tercera informó que la legendaria agrupación incluirá un tramo sudamericano en su gira mundial y hasta adelantó que ya están en marcha “negociaciones preliminares” para que Chile sea una de las escalas del tour en marzo próximo "en un recinto de alta convocatoria, como el Estadio Nacional”.