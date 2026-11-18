Con el sello autoral de Pablo Trapero en la dirección y como showrunner, Gordon llega al catálogo de Netflix. La miniserie argentina de siete episodios reconstruye el recorrido criminal de Aníbal Gordon, un delincuente del hampa común abocado al robo y los negocios oscuros que supo maniobrar en las grietas del poder, para convertirse en un engranaje clave de la violencia paraestatal en la Argentina de los años setenta. Filmada entre diversas locaciones de Buenos Aires y Bariloche, la producción propone un retrato cargado de tensión sobre los laberintos de la impunidad política y policial de la época.

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Quién es quién en el reparto de "Gordon"

Rodrigo de la Serna (Aníbal Gordon): protagonista titular. Es un hombre frío, calculador e impredecible que transita del delito común al terrorismo de Estado sin perder su pragmatismo.

Matías Recalt (Acosta): interpreta a una pieza fundamental de la trama que refleja las lealtades contrapuestas y los dilemas morales de la juventud durante aquel período convulso.

Camila Peralta (Julieta Melo): aporta una mirada sensible e incisiva al relato, personificando a una mujer que debe navegar un entorno dominado por la violencia y los pactos de silencio.

Parte del elenco de "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

Matías Mayer (Alejandro Giovenco): da vida a una figura central del entramado del poder y la violencia de la época, sumando matices oscuros a las alianzas políticas del protagonista.

Fiorella Bottaioli (Graciela Mancini): compone a un personaje inmerso en la vorágine pública y privada de Gordon, expone el impacto colateral de su accionar delictivo.

Agustín Pardella (El Polaco): interpreta a uno de los laderos más temperamentales del grupo, refleja el accionar directo del hampa en las calles del país.

Los personajes reales en "Gordon"

El guion toma como base las investigaciones periodísticas en Gordon y Gordon, el aniquilador, publicadas por el historiador y periodista Marcelo Larraquy. En la vida real, Aníbal Gordon inició su trayectoria delictiva en la década de 1950 mediante robos a mano armada, asaltos a bancos y contrabando en la zona de Villa Gesell y la provincia de Buenos Aires.

Tras pasar años en prisión, a comienzos de los años setenta fue reclutado por los servicios de inteligencia y se integró a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Posteriormente, durante la última dictadura militar, encabezó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, desde donde operó en el marco del Plan Cóndor hasta su detención definitiva en 1984.

Algunos personajes como Acosta, Graciela Mancini, El Polaco y Julieta Melo funcionan como personajes de ficción o síntesis dramática creados por los guionistas. Están inspirados en las dinámicas, organizaciones y perfiles típicos de la época que describen las investigaciones.