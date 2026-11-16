Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 16 al domingo 22 de noviembre 2026

Netflix ofrece diversas propuestas de ficción y entretenimiento para organizar la agenda audiovisual de la semana. Entre las novedades y títulos disponibles, destacan producciones de suspenso, terror, comedia familiar y dramas basados en hechos reales, que abarcan tanto largometrajes como series internacionales para distintos perfiles de audiencia.

Un plan perfecto: dirigida por David Mamet y protagonizada por Gene Hackman, Danny DeVito y Sam Rockwell, este thriller policial sigue a un veterano ladrón de joyas que acepta realizar un último atraco antes de retirarse. La trama expone las traiciones entre los integrantes de la banda frente a un intermediario que controla el negocio.

Colisión: Daniel Sánchez Arévalo dirige este thriller español ambientado en 2013 y encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde y Luis Zahera. Luego de asaltar una sucursal bancaria, un accidente automovilístico expone las verdaderas intenciones de los delincuentes, y revela una red de engaños que comenzó antes del robo.

Viernes negro: película de terror dirigida por Eli Roth con Patrick Dempsey y Addison Rae. Tras un disturbio mortal durante las compras de rebajas en Plymouth, Massachusetts, un asesino enmascarado inspirado en la festividad de Acción de Gracias comienza a atacar a los habitantes del pueblo.

La caída del vuelo 811: la sobreviviente: drama ruso protagonizado por Nadezhda Kaleganova y basado en el caso real de Larisa Savítskaya. En 1981, tras una colisión aérea en la Unión Soviética, una joven recién casada sobrevive a la caída y debe resistir aislada en medio de un bosque hasta ser rescatada.