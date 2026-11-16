Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 16 al domingo 22 de noviembre 2026

Netflix ofrece diversas propuestas de ficción y entretenimiento para organizar la agenda audiovisual de la semana. Entre las novedades y títulos disponibles, destacan producciones de suspenso, terror, comedia familiar y dramas basados en hechos reales, que abarcan tanto largometrajes como series internacionales para distintos perfiles de audiencia.
Películas recomendadas en Netflix
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Un plan perfecto: dirigida por David Mamet y protagonizada por Gene Hackman, Danny DeVito y Sam Rockwell, este thriller policial sigue a un veterano ladrón de joyas que acepta realizar un último atraco antes de retirarse. La trama expone las traiciones entre los integrantes de la banda frente a un intermediario que controla el negocio.
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Colisión: Daniel Sánchez Arévalo dirige este thriller español ambientado en 2013 y encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde y Luis Zahera. Luego de asaltar una sucursal bancaria, un accidente automovilístico expone las verdaderas intenciones de los delincuentes, y revela una red de engaños que comenzó antes del robo.
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Viernes negro: película de terror dirigida por Eli Roth con Patrick Dempsey y Addison Rae. Tras un disturbio mortal durante las compras de rebajas en Plymouth, Massachusetts, un asesino enmascarado inspirado en la festividad de Acción de Gracias comienza a atacar a los habitantes del pueblo.
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La caída del vuelo 811: la sobreviviente: drama ruso protagonizado por Nadezhda Kaleganova y basado en el caso real de Larisa Savítskaya. En 1981, tras una colisión aérea en la Unión Soviética, una joven recién casada sobrevive a la caída y debe resistir aislada en medio de un bosque hasta ser rescatada.
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La razón de estar contigo: una Navidad perfecta: comedia familiar dirigida por Cathryn Michon con Dennis Quaid y Milo Ventimiglia. Ante una emergencia médica que afecta a la familia Goss antes de Nochebuena, su perro Winstead interviene para acompañar y mantener unidos a los integrantes del hogar.
Series recomendadas en Netflix
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El intercambio: miniserie de cuatro episodios protagonizada por dos matrimonios que intercambian sus residencias en Estocolmo y Sicilia para descansar. Pero el hallazgo de objetos y conductas sospechosas desata una trama de vigilancia y secretos.
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Anestesia: drama médico polaco, de ocho capítulos, encabezado por Leszek Lichota. Después de una intervención quirúrgica fallida en una clínica de prestigio, un cirujano se traslada a un hospital local para reconstruir su carrera profesional y su vida personal.
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Lupin: protagonizada por Omar Sy, esta serie francesa sigue a Assane Diop, un ladrón que utiliza los métodos del personaje literario Arsène Lupin para vengar la injusticia sufrida por su padre y enfrentar nuevas amenazas contra su libertad.
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Un trabajo maldito: producción surcoreana de ocho episodios con Lee Jae-wook y Go Min-si. Un joven endeudado acepta empleos temporales con salarios elevados en una agencia que oculta fenómenos sobrenaturales y riesgos mortales en cada turno.
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Palomas negras (temporada 2): Keira Knightley regresa como Helen Webb, esposa de un político británico y agente secreta, quien enfrenta las consecuencias de un atentado mientras intenta sostener su doble vida en Londres.