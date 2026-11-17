La miniserie argentina Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se estrena en Netflix este miércoles 18 de noviembre de 2026. A lo largo de siete episodios de entre 37 y 53 minutos, este thriller de acción y dramatismo reconstruye la trayectoria criminal de Aníbal Gordon en la Argentina de la década de 1970. La trama sigue su transición desde el delito común, como asaltos a bancos, joyerías y robos de obras de arte, hacia su integración en las estructuras de inteligencia estatal y el terrorismo parapolicial.

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¿"Gordon" está basada en hechos reales?

La miniserie argentina toma como eje la biografía real de Aníbal Gordon, una de las figuras más oscuras de la violencia política argentina del siglo XX. En la vida real, tras salir de prisión a comienzos de los años setenta, Gordon se vinculó con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se convirtió en jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), participando en secuestros extorsivos, asesinatos y en el funcionamiento del centro clandestino de detención Automotores Orletti antes de morir preso en 1987.

El guion, escrito por Marcos Osorio Vidal junto con Pablo Trapero, adapta las novelas de investigación Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy. El propio autor colaboró en el desarrollo del libreto para anclar el relato dramático en documentación periodística y judicial, aunque los realizadores aclararon que la serie funciona como una mirada cinematográfica sobre la época y no como un documental didáctico.

Escena de "Gordon", miniserie argentina. (Crédito de foto: Netflix)

Locaciones y detalles de producción

Producida por Preludio Producciones con producción ejecutiva de Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece, la miniserie inició su fotografía principal en julio de 2025. El rodaje se dividió entre distintas localidades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, en Río Negro.

En Bariloche, donde se filmó uno de los capítulos clave, la producción trabajó junto con la comisión fílmica local para intervenir el Centro Cívico y las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti. El operativo incluyó cortes de tránsito, retiro de cartelería moderna, vehículos de época y más de 300 extras. El elenco principal se completa con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y la participación especial de Matías Mayer, con dirección de fotografía de Julián Apezteguía y música original de Pedro Onetto.