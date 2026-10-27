Quién interpreta a Voldemort en la serie de Harry Potter de HBO Max: el actor confirmado

La producción televisiva basada en el universo literario fantástico de Harry Potter avanza en su etapa de preproducción y confirma nuevos integrantes para su reparto principal. Mientras los responsables de la ficción afinan los últimos preparativos técnicos de cara al lanzamiento previsto para diciembre de 2026, la plataforma de streaming HBO Max dio a conocer los nombres de los intérpretes que se sumarán a la segunda temporada de la historia. Entre las confirmaciones más destacadas figura el actor que asumirá el papel de Lord Voldemort en su etapa de juventud como Tom Riddle, un personaje central para el desarrollo de la trama fantástica.

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La trayectoria del actor Billy Barratt

El actor británico Billy Barratt fue elegido formalmente por la producción para personificar al joven Tom Riddle a partir de la segunda temporada de la serie. El anuncio oficial se realizó de manera simultánea con la incorporación de otros artistas que formarán parte del reparto de la adaptación de La cámara de los secretos.

Barratt nació en la ciudad de Londres en el año 2007 y cuenta con una carrera actoral desarrollada tanto en la televisión como en la gran pantalla. A los trece años de edad se convirtió en el ganador más joven de la historia de los premios Emmy Internacional en la categoría de mejor actor, galardón que obtuvo por su participación en el drama televisivo Responsible Child. Su trayectoria incluye además trabajos en películas recientes como Kraven el cazador, donde interpretó una versión en su etapa de juventud, y luego en Haz que regrese, que consolidó su experiencia en la interpretación de personajes dramáticos oscuros.

Billy Barratt en la película "Bring her back". (Crédito de foto: Causeway Films)

La nueva adaptación audiovisual de "Harry Potter"

El proyecto audiovisual desarrollado por la compañía HBO tiene programado su debut oficial para el 25 de diciembre de este año. La primera temporada consiste en una adaptación extensa y detallada del primer libro de la saga literaria: Harry Potter y la piedra filosofal. Cada una de las entregas posteriores cubrirá de forma progresiva un volumen diferente de la obra escrita, con la finalidad de incluir subtramas y diversos personajes que no aparecieron en los largometrajes cinematográficos, estrenados previamente en las salas de cine.

El reparto principal de esta gran superproducción incluye a destacados nombres de la industria británica e internacional, como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paapa Essiedu como Severus Snape, bajo un riguroso formato episódico que busca respetar la estructura original de los textos impresos.